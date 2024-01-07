Экс-арбитр Зайцев о матче СКА: «Необязательно быть арбитром, чтобы увидеть нарушение Гераськина. Уровень судейства значительно понизился. Никакого прогресса, лишь регресс»

Александр Зайцев высказался о моменте перед победным голом в ворота СКА.

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

«Необязательно быть высококвалифицированным арбитром, чтобы увидеть нарушение правил в исполнении форварда «Магнитки» Гераськина в дополнительное время. Нужно просто понимать хоккей. Комментатор сразу сказал, что это удаление.

Раньше один судья все видел, а сейчас двое не всегда видят и вообще понимают, насколько велика порой бывает цена их ошибки.

Уровень судейства сегодня значительно понизился. Страшно представить, что нас ждет в плей-офф.

С судьями не проводят работу над ошибками, как это необходимо делать. Никакого прогресса нет, есть лишь регресс», – сказал судья международной категории Александр Зайцев.

«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме