Экс-арбитр Зайцев о матче СКА: «Необязательно быть арбитром, чтобы увидеть нарушение Гераськина. Уровень судейства значительно понизился. Никакого прогресса, лишь регресс»

Теги Металлург Мг СКА судьи видео КХЛ Александр Зайцев Игорь Гераськин Чемпионат.com Хоккей

Александр Зайцев высказался о моменте перед победным голом в ворота СКА.

СКА уступил со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

«Необязательно быть высококвалифицированным арбитром, чтобы увидеть нарушение правил в исполнении форварда «Магнитки» Гераськина в дополнительное время. Нужно просто понимать хоккей. Комментатор сразу сказал, что это удаление.

Раньше один судья все видел, а сейчас двое не всегда видят и вообще понимают, насколько велика порой бывает цена их ошибки.

Уровень судейства сегодня значительно понизился. Страшно представить, что нас ждет в плей-офф.

С судьями не проводят работу над ошибками, как это необходимо делать. Никакого прогресса нет, есть лишь регресс», – сказал судья международной категории Александр Зайцев.

«Даже во дворе несправедливость наказывается». Новое поражение СКА – из-за спорного гола в овертайме

5 комментариев
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Не было нарушения. Сам наткнулся на Гераськина . Так можно в каждом матче натыкаться на соперника и просить 2 минуты. Судьи приняли правильное решение.
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видно уровень экс-арбитра Зайцева. Хорошо что экс
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Юдин, Карандин, Назаров и прочие придворные нытики напряглись - у них конкурент.
+8
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+6
Ответ Machine Head
Не было нарушения. Сам наткнулся на Гераськина . Так можно в каждом матче натыкаться на соперника и просить 2 минуты. Судьи приняли правильное решение.
После одного матча Борисыч сказал, что судейство и судей он больше не обсуждает. Вот теперь подключил своих прихвостней, чтоб самому помалкивать, да ещё и за народ что-то говорит.
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