Федоров о 4:3 с «Куньлунем»: «Концовочка оставила горький привкус. ЦСКА нужно улучшать качество игры» 

Сергей Федоров оценил победу ЦСКА над «Куньлунем» (4:3).

«Неплохой счет [4:1] был, но, к сожалению, не удалось распорядиться правильно шайбой, да и пара удалений немножко выбила нас из ритма. « » сыграл хорошо, когда забил два гола в третьем периоде. Не без наших ошибок «пять на пять» и «пять на шесть».

Третий гол: владели шайбой, по-моему, три или четыре раза, имея хорошо построенную оборону, но не смогли вывести ее в среднюю зону, поэтому концовочка оставила горький привкус. Мы недоработали, это точно. Второй пропущенный гол – ненужное переключение в нашей обороне. Тем не менее ребята пахали, отработали, всех с победой.

Можно ли сказать, что ЦСКА набирает ход? Победы есть победы, но качество игры мы должны улучшать. Мы ищем свою игру, нам нужно, чтобы все 20 игроков работали все 60 минут», – сказал главный тренер .