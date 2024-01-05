Федоров о 3:1 со «Спартаком»: «До идеала ЦСКА далеко, но создавали качественные моменты, в конце сыграли грамотно»

Теги ЦСКА Спартак Сергей Федоров КХЛ Владислав Каменев Хоккей

Сергей Федоров считает, что игра ЦСКА против «Спартака» (3:1) не была идеальной.

– Нашу команду – с победой. Поначалу была сложная игра, но нашли ключи к воротам, забили важные голы. Пропустили ненужный гол. Тем не менее сыграли в конце грамотно, оставили свои ворота в неприкосновенности. Продолжаем работать. Нам нужны победы, особенно дома.

– Тот ли это хоккей, который вы хотите видеть?

– До идеала нам далеко. Хотя по всем моментам, которые мы прошли во время перерыва, было видно, что команда на ходу. Создали качественные моменты в атаке, преимущество в этом сегменте было на нашей стороне.

– Как вам игра Каменева сегодня?

– Каждый игрок нашей команды хочет хорошо играть и иметь такую статистику. Влад оказался в нужном месте, сыграл очень хороший матч со всех точек зрения. И как центральный, и как человек, который забил важные голы и в большинстве, и в равных составах. Он здорово распоряжался шайбой.

Рад за него, надеюсь, что он перенесет положительные моменты на следующую игру, – сказал главный тренер ЦСКА.

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2 комментария
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ЦСКА с победой! Отлично начали год! Федотов молодец! Каменев классно отметил подписание нового контракта!
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Молодцы! Поставили выскочек на место! Всегда бы так играли!
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