Ротенберг о поражении от «Металлурга»: «СКА полностью доминировал, овертайм – полностью под контролем. Все все видят. Народ с нами»

Теги Металлург Мг СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил о доминировании СКА в матче против «Металлурга».

СКА, перебросав соперника 44:32, уступил со счетом 1:2 в овертайме в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Игра складывалась по сценарию предыдущего матча – мы полностью доминировали.

Отдали много сил с «Локомотивом» – где-то не хватило свежести, чтобы реализовать свои стопроцентные моменты. Надо забивать самим. Забили хороший гол, забили второй – отменили.

Дальше все складывалось по нашему сценарию, но допустили ошибку – сами закрыли своего вратаря. Овертайм проходил полностью под нашим контролем.

К ребятам нет никаких вопросов. Отработали на сто процентов, выполнили установку, играли с полным преимуществом. Будем сильнее. Все все видят. Рады, что у нас столько болельщиков – народ с нами.

Сейчас есть возможность немножко восстановить силы. Будем свежее, потренируем реализацию.

Станем оттачивать эти детали – понимаем, что нужно делать, понимаем, в чем можем стать лучше. Вернемся сильнее. У нас самая важная игра – следующая», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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68 комментариев
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здорово, наверное,в таком своем мирке жить, где ни в чем себе можешь не отказывать: ни в материальных балагах,ни в народной любви)
а Магнитку с заслуженной победой!
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Народ не с вами
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Только народ? А как же бог? Бог то тоже с вами?
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Обязательно нужно примазаться к народу?)
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Не, Рома, народ в тебе случайно испачкался, скоро ототрёт)
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Народ полностью с вами. С большим удовольствием народ бы поучаствовал в вашей публичной казни ромашка.
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Народ поддерживает. Здесь все - Папа, дядя Аркаша, Гена Тимченко. И Лёша Миллеркин))
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Ответ VMX1389
Только народ? А как же бог? Бог то тоже с вами?
Он же финн)
+17
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Рома, народ от тебя тошнит, свали уже в свою Финляндию
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Инткресно, ко ему этот лозунг придумал "народ с нами".
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все всё видят, рома, именно поэтому народ не с вами, сказочник
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Ответ Coongur
Он же финн)
Кто финн?
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Народ с Магниткой. Не гони))
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Металлург устроил антинародный заговор, кароч.
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Ротенберг в 2024 о поражении от «Металлурга»: «СКА полностью доминировал, овертайм – полностью под контролем. Все всё видят. Народ с нами».

Ротенберг в 2034 о последнем месте в КХЛ: «СКА доминировал во всех матчах. Все всё видят. Народ не проведёшь!»
+10
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+9
Ответ Coongur
Он же финн)
Бог финн?! Я в шоке!
+9
0
+9
Ответ Пётр Смирнов
Обязательно нужно примазаться к народу?)
Конечно, народ же им по 80% на выборах отдает.
+11
-3
+8
Он хоть раз поражений говорил, что соперник нас по делу обыграл, что стоит принять результат?
Хорошо, что хоть о победе над Канадой будущей ни слова.
+6
0
+6
🤣 Блин горелый, Рома, ну хорош народ смешить...
+6
0
+6
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Рома, народ от тебя тошнит, свали уже в свою Финляндию
он пока думает куда: ведь и гражданство Великобритании имеется☝️
+6
0
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Сказочный...
+6
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+6
Ответ Coongur
Он же финн)
Ну тогда он входит в так называемый объединенный Запад!! Сатанист одним словом
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0
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Он совсем обезумел?Какой народ с ними?Что несёт этот дурачок?
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Ответ Колено Кэма Нили
Кто финн?
ЙА)))
+5
0
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Страна требует героев, а понарожают вот таких балаболов.
+5
0
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Уже бесит этот клоун!
СКА "во всём лучший", но почему-то проигрывает, хм это случайность?)))
+6
-1
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Какой народ с вами??С кем, с вами, с ворами из кооператива"Озеро"??????Совсем фляга протекла у этого недотренера!🤦
+5
0
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от его пафосе блевать хочется
+4
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Ответ Xell
Народ с Магниткой. Не гони))
Народ со всеми, кто не СКА!
+4
0
+4
Ответ Chacher
ЙА)))
Ну, за понимание!)
+3
0
+3
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