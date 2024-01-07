Ротенберг о поражении от «Металлурга»: «СКА полностью доминировал, овертайм – полностью под контролем. Все все видят. Народ с нами»

Роман Ротенберг заявил о доминировании СКА в матче против «Металлурга».

СКА, перебросав соперника 44:32, уступил со счетом 1:2 в овертайме в игре Фонбет чемпионата .

«Игра складывалась по сценарию предыдущего матча – мы полностью доминировали.

Отдали много сил с «Локомотивом» – где-то не хватило свежести, чтобы реализовать свои стопроцентные моменты. Надо забивать самим. Забили хороший гол, забили второй – отменили.

Дальше все складывалось по нашему сценарию, но допустили ошибку – сами закрыли своего вратаря. Овертайм проходил полностью под нашим контролем.

К ребятам нет никаких вопросов. Отработали на сто процентов, выполнили установку, играли с полным преимуществом. Будем сильнее. Все все видят. Рады, что у нас столько болельщиков – народ с нами.

Сейчас есть возможность немножко восстановить силы. Будем свежее, потренируем реализацию.

Станем оттачивать эти детали – понимаем, что нужно делать, понимаем, в чем можем стать лучше. Вернемся сильнее. У нас самая важная игра – следующая», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.