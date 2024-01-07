Андрей Назаров: «Россия – не только великая хоккейная держава, без которой чемпионаты мира теряют в смысле, но и в целом великая страна. Наша сила – в сплоченности»

Теги молодежная сборная Финляндии молодежный чемпионат мира по хоккею Андрей Назаров КХЛ Политика Хоккей

Андрей Назаров поздравил всех с Рождеством.

«Хочется поздравить всех православных граждан с Рождеством. Это большой праздник. Проведем его дома, с семьями. Тем более в КХЛ большой игровой день, будет много яркого хоккея, который стоит посмотреть.

Кстати, на днях завершился молодежный чемпионат мира. Помните, что я говорил про финнов? Матч за третье место они в итоге тоже с треском завалили, чего и следовало ожидать. Мне с тренерской точки зрения это было отчетливо видно. Так что пусть дальше сидят у себя за забором.

Россия – не только великая хоккейная держава, без которой чемпионаты мира теряют в смысле, но и в целом великая страна. Но нужно понимать, что сколько она существовала, существует и всегда будет существовать – постоянно у нашей великой страны были, есть и будут недруги и недоброжелатели.

Наша сила – в сплоченности и большом числе патриотически настроенных граждан, проживающих в огромном российском государстве», – сказал Назаров. 

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13 комментариев
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Тогда вопрос почему патриоты постоянно кому то это напоминают))))?
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Россия действительно великая страна. Просто политики и некоторые деятели нивелируют это понятие своими оторванными от жизни пропагандисткими заявлениями. Всем добра и с праздником!
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Кто-то серьезно позвонил Назарову и спросил его в чем величие России чтобы выложить на спортивном ресурсе?
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Ответ andrey kaluga
Тогда вопрос почему патриоты постоянно кому то это напоминают))))?
В этом их главная и единственная задача во Вселенной
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Кстати, на днях завершился молодежный чемпионат мира. Помните, что я говорил про финнов? Матч за третье место они в итоге тоже с треском завалили, чего и следовало ожидать. Мне с тренерской точки зрения это было отчетливо видно. Так что пусть дальше сидят у себя за забором.
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Главный фин нашей страны видимо очень огорчиться с таким высказыванием:)))
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Когда читаешь Назарова сплоченность сразу хочет улетучиться.
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Может ему псевдоним взять? - Лизунов? Безродинкин? Какие ещё варианты?
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Основное заблуждение в том, что отсутствие сборной РФ замечают только в РФ. Другим просто до этого нет дела
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Он был бы очень смешон, не будь так отвратителен.
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Ответ Potapson
Россия действительно великая страна. Просто политики и некоторые деятели нивелируют это понятие своими оторванными от жизни пропагандисткими заявлениями. Всем добра и с праздником!
В чем величие?) Княжество Московское великое. Собрало земли и красиво отдыхает, пока всем остальным впаривает сказки о величии.
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Ответ andrey kaluga
Тогда вопрос почему патриоты постоянно кому то это напоминают))))?
Поправка, псевдопатриоты.
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