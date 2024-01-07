Андрей Назаров: «Россия – не только великая хоккейная держава, без которой чемпионаты мира теряют в смысле, но и в целом великая страна. Наша сила – в сплоченности»

Андрей Назаров поздравил всех с Рождеством.

«Хочется поздравить всех православных граждан с Рождеством. Это большой праздник. Проведем его дома, с семьями. Тем более в КХЛ большой игровой день, будет много яркого хоккея, который стоит посмотреть.

Кстати, на днях завершился молодежный чемпионат мира. Помните, что я говорил про финнов? Матч за третье место они в итоге тоже с треском завалили, чего и следовало ожидать. Мне с тренерской точки зрения это было отчетливо видно. Так что пусть дальше сидят у себя за забором.

Россия – не только великая хоккейная держава, без которой чемпионаты мира теряют в смысле, но и в целом великая страна. Но нужно понимать, что сколько она существовала, существует и всегда будет существовать – постоянно у нашей великой страны были, есть и будут недруги и недоброжелатели.

Наша сила – в сплоченности и большом числе патриотически настроенных граждан, проживающих в огромном российском государстве», – сказал Назаров.