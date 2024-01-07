Мирошниченко получил травму после хита и удара о борт в матче АХЛ

Иван Мирошниченко получил травму в матче АХЛ.

19-летний форвард «Херши» попал под силовой прием Мака Холлоуэлла из « » у борта, в результате чего получил травму и покинул лед.

Главный тренер «Херши Беарс» Тодд Нельсон подтвердил, что Мирошниченко получил травму нижней части тела и может пропустить следующий матч команды.

Перед травмой отметился голевой передачей. В этом сезоне АХЛ форвард набрал 16 (8+8) очков в 29 играх.