Мирошниченко получил травму после хита и удара о борт в матче АХЛ

Теги травмы Вашингтон АХЛ Херши Хартфорд Вулф Пэк Мак Холлоуэлл Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко получил травму в матче АХЛ.

19-летний форвард «Херши» попал под силовой прием Мака Холлоуэлла из «Хартфорд Вулф Пэк» у борта, в результате чего получил травму и покинул лед.

Главный тренер «Херши Беарс» Тодд Нельсон подтвердил, что Мирошниченко получил травму нижней части тела и может пропустить следующий матч команды.

Перед травмой Мирошниченко отметился голевой передачей. В этом сезоне АХЛ форвард набрал 16 (8+8) очков в 29 играх.

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1 комментарий
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Здоровья Ивану! Пусть быстрее восстанавливается!
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