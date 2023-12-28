Мирошниченко не набрал очков в 4 первых матчах в НХЛ. У него «минус 2» и 2 броска за 12:52 в игре с «Рейнджерс»

Иван Мирошниченко остался без очков в 4 первых матчах в НХЛ.

Сегодня 19-летний нападающий « » принял участие в игре против «Рейнджерс» (1:5).

Он провел на льду 12 минут 52 секунды и не отметился результативными действиями. завершил матч с показателем полезности «минус 2», 2 бросками в створ и 2 минутами штрафа.

Это была его 4-я игра в . Он еще не набрал ни одного очка в лиге.

В чемпионате АХЛ Мирошниченко отметился 15 (8+7) баллами в 27 матчах за «Херши».