Мирошниченко не набрал очков в 4 первых матчах в НХЛ. У него «минус 2» и 2 броска за 12:52 в игре с «Рейнджерс»
Иван Мирошниченко остался без очков в 4 первых матчах в НХЛ.
Сегодня 19-летний нападающий «Вашингтона» принял участие в игре против «Рейнджерс» (1:5).
Он провел на льду 12 минут 52 секунды и не отметился результативными действиями. Иван Мирошниченко завершил матч с показателем полезности «минус 2», 2 бросками в створ и 2 минутами штрафа.
Это была его 4-я игра в НХЛ. Он еще не набрал ни одного очка в лиге.
В чемпионате АХЛ Мирошниченко отметился 15 (8+7) баллами в 27 матчах за «Херши».
Не попал