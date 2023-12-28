Мирошниченко не набрал очков в 4 первых матчах в НХЛ. У него «минус 2» и 2 броска за 12:52 в игре с «Рейнджерс»

Теги Вашингтон НХЛ Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко остался без очков в 4 первых матчах в НХЛ.

Сегодня 19-летний нападающий «Вашингтона» принял участие в игре против «Рейнджерс» (1:5).

Он провел на льду 12 минут 52 секунды и не отметился результативными действиями. Иван Мирошниченко завершил матч с показателем полезности «минус 2», 2 бросками в створ и 2 минутами штрафа.

Это была его 4-я игра в НХЛ. Он еще не набрал ни одного очка в лиге.

В чемпионате АХЛ Мирошниченко отметился 15 (8+7) баллами в 27 матчах за «Херши».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мог забивать сегодня
Не попал
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий