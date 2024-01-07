Хайман сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Оттавой». У форварда «Эдмонтона» 25 шайб в 35 играх

Зак Хайман сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Оттавой».

Форвард « » стал автором всех голов своей команды в игре регулярного чемпионата с «Сенаторс» (3:1) и был назван первой звездой.

До текущего сезона нападающему только один раз удалось забросить 3 шайбы за матч. По числу хет-триков в этом сезоне он делит лидерство с Остоном Мэттьюсом из «Торонто» (у обоих по 3).

31-летний форвард набрал 40 (25+15) очков в 35 играх. При этом в прошлом сезоне переписал все личные рекорды результативности (83 очка в 79 играх, 36+47).

В гонке снайперов Зак делит 4-е место с Артемием Панариным из «Рейнджерс».