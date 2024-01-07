«Сан-Хосе» проиграл 11 матчей подряд в основное время. Это 3-й случай в НХЛ в XXI веке

Теги Питтсбург Баффало Торонто Сан-Хосе НХЛ Дэвид Куинн Хоккей

«Сан-Хосе» – 3-я команда НХЛ в XXI веке с 11+ поражениями подряд в основное время .

Сегодня «Шаркс» проиграли «Торонто» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ. 

Команда под руководством Дэвида Куинна набрала 21 очко в 40 играх и занимает последнее место в общей таблице лиги. 

Ранее только 2 команды НХЛ в XXI веке выдавали более длинные серии поражений в основное время. Это «Баффало» (2014/15, 14) и «Питтсбург» (2003/04, 13). 

В истории лиги антирекорд делят «Вашингтон» (1974/75) и «Сан-Хосе» (1992/93) – по 17 поражений подряд в основное время.

2 комментария
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