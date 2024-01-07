Кузьменко вернулся в состав «Ванкувера»: 3-й подряд матч без очков, 6 бросков и «минус 1» за 14:44 с «Нью-Джерси»

Теги Нью-Джерси Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко вернулся в состав «Ванкувера».

Форвард «Кэнакс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:4). 

Прошлую игру россиянин пропустил по решению главного тренера Рика Токкета. Это произошло в 5-й раз в сезоне. 

Сегодня Кузьменко (14:44, 2:00 – в единственном большинстве канадского клуба, «минус 1») нанес 6 бросков в створ и 1 мимо.

В текущем сезоне в активе нападающего 19 (8+11) очков в 33 играх. 

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3 комментария
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Кузьменко при Токкете не будет нормально играть. Нужно менять команду
+2
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+2
достал этот супер тренер уже,обменяйте человека если не нужен
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-2
0
Ответ Stenort
Кузьменко при Токкете не будет нормально играть. Нужно менять команду
Да, СКА будет лучшим вариантом
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