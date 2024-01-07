Кузьменко вернулся в состав «Ванкувера»: 3-й подряд матч без очков, 6 бросков и «минус 1» за 14:44 с «Нью-Джерси»
Андрей Кузьменко вернулся в состав «Ванкувера».
Форвард «Кэнакс» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (6:4).
Прошлую игру россиянин пропустил по решению главного тренера Рика Токкета. Это произошло в 5-й раз в сезоне.
Сегодня Кузьменко (14:44, 2:00 – в единственном большинстве канадского клуба, «минус 1») нанес 6 бросков в створ и 1 мимо.
В текущем сезоне в активе нападающего 19 (8+11) очков в 33 играх.