Кузьменко о дубле в матче с «Сан-Хосе» после выхода из запаса: «Приятно, а то я уже забыл, что такое забивать»
Андрей Кузьменко рассказал о своих ощущениях после дубля в матче с «Сан-Хосе».
Форвард помог «Ванкуверу» обыграть «Шаркс» (7:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
27-летний россиянин вернулся в состав после 2 игр, проведенных в запасе по решению тренера.
«Да, это приятно, а то я уже забыл, что такое забивать (со смехом). Ощущения после голов?
В этом сезоне важен каждый гол. Неудивительно, но сейчас это помогает мне, потому что есть небольшие трудности», – сказал Кузьменко.
В активе нападающего 19 (8+11) очков в 30 играх. В прошлом сезоне он набрал 74 (39+35) балла в 81 матче.
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