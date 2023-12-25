Кузьменко о дубле в матче с «Сан-Хосе» после выхода из запаса: «Приятно, а то я уже забыл, что такое забивать»

Андрей Кузьменко рассказал о своих ощущениях после дубля в матче с «Сан-Хосе».

Форвард помог « » обыграть «Шаркс» (7:4) в регулярном чемпионате .

27-летний россиянин вернулся в состав после 2 игр, проведенных в запасе по решению тренера.

«Да, это приятно, а то я уже забыл, что такое забивать (со смехом). Ощущения после голов?

В этом сезоне важен каждый гол. Неудивительно, но сейчас это помогает мне, потому что есть небольшие трудности», – сказал .

В активе нападающего 19 (8+11) очков в 30 играх. В прошлом сезоне он набрал 74 (39+35) балла в 81 матче.

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