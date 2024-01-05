Малкин – 6-й россиянин, достигший отметки 1100 матчей в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Сергей Гончар Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Хоккей

Евгений Малкин – 6-й россиянин, сыгравший 1100 матчей в НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (6:5). 

Россиянин (16:38, 2:54 – в большинстве, «минус 2») остался без очков. В его активе 1 бросок в створ и 1 мимо, 1 силовой прием и 3 перехвата. 

По числу игр в рамках регулярок НХЛ 37-летнего нападающего опережают только 5 российских игроков. Это Александр Овечкин («Вашингтон», 1383, продолжает карьеру), Алексей Ковалев (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248) и Вячеслав Козлов (1182). 

На счету Малкина 1261 (485+776) очко за карьеру. Он занимает 1-е место среди россиян в истории лиги по числу передач и 2-е – по голам и очкам, где уступает только Овечкину (1509 баллов за карьеру, 830+679). 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий