Малкин – 6-й россиянин, достигший отметки 1100 матчей в НХЛ

Евгений Малкин – 6-й россиянин, сыгравший 1100 матчей в НХЛ.

Форвард « » принял участие в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (6:5).

Россиянин (16:38, 2:54 – в большинстве, «минус 2») остался без очков. В его активе 1 бросок в створ и 1 мимо, 1 силовой прием и 3 перехвата.

По числу игр в рамках регулярок НХЛ 37-летнего нападающего опережают только 5 российских игроков. Это Александр Овечкин («Вашингтон», 1383, продолжает карьеру), (1316), (1301), Сергей Федоров (1248) и Вячеслав Козлов (1182).

На счету Малкина 1261 (485+776) очко за карьеру. Он занимает 1-е место среди россиян в истории лиги по числу передач и 2-е – по голам и очкам, где уступает только (1509 баллов за карьеру, 830+679).