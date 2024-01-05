Малкин – 6-й россиянин, достигший отметки 1100 матчей в НХЛ
Евгений Малкин – 6-й россиянин, сыгравший 1100 матчей в НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (6:5).
Россиянин (16:38, 2:54 – в большинстве, «минус 2») остался без очков. В его активе 1 бросок в створ и 1 мимо, 1 силовой прием и 3 перехвата.
По числу игр в рамках регулярок НХЛ 37-летнего нападающего опережают только 5 российских игроков. Это Александр Овечкин («Вашингтон», 1383, продолжает карьеру), Алексей Ковалев (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248) и Вячеслав Козлов (1182).
На счету Малкина 1261 (485+776) очко за карьеру. Он занимает 1-е место среди россиян в истории лиги по числу передач и 2-е – по голам и очкам, где уступает только Овечкину (1509 баллов за карьеру, 830+679).