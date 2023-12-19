Малкин получил малый штраф за стычку с Голигоски в игре с «Миннесотой». У него 1122 минуты за карьеру – делит 5-е место в НХЛ среди действующих игроков
Евгений Малкин получил малый штраф за стычку с Голигоски в матче с «Миннесотой».
Эпизод произошел во втором периоде матча «Питтсбурга» с «Уайлд» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
37-летний россиянин выскочил со скамейки на смену и начал толкаться с защитником «Миннесоты» Алексом Голигоски.
Судьи выписали Малкину малый штраф за грубость, Голигоски – за задержку.
Всего в этом матче форвард «Пингвинс» набрал 4 минуты штрафа. За карьеру у него стало 1122 минуты в 1093 играх. Он делит 5-е место среди действующих игроков с Мэттом Мартином из «Айлендерс» (1122 в 912).
Больше минут набрали Кори Перри (1392 в 1273 играх), Том Уилсон («Вашингтон», 1364 в 708), Милан Лучич («Бостон», 1301 в 1177) и Эвандер Кэйн («Эдмонтон», 1147 в 881).