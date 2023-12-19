Малкин получил малый штраф за стычку с Голигоски в игре с «Миннесотой». У него 1122 минуты за карьеру – делит 5-е место в НХЛ среди действующих игроков

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Евгений Малкин получил малый штраф за стычку с Голигоски в матче с «Миннесотой».

Эпизод произошел во втором периоде матча «Питтсбурга» с «Уайлд» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ

37-летний россиянин выскочил со скамейки на смену и начал толкаться с защитником «Миннесоты» Алексом Голигоски

Судьи выписали Малкину малый штраф за грубость, Голигоски – за задержку. 

Всего в этом матче форвард «Пингвинс» набрал 4 минуты штрафа. За карьеру у него стало 1122 минуты в 1093 играх. Он делит 5-е место среди действующих игроков с Мэттом Мартином из «Айлендерс» (1122 в 912). 

Больше минут набрали Кори Перри (1392 в 1273 играх), Том Уилсон («Вашингтон», 1364 в 708), Милан Лучич («Бостон», 1301 в 1177) и Эвандер Кэйн («Эдмонтон», 1147 в 881). 

1 комментарий
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Мелочь какая-то под ноги попала:))
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