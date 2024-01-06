Свечников о серии из 6 игр подряд с 2+ очками: «Это химия, в большинстве часто все получается. Проводишь пару таких матчей и обретаешь уверенность»

Теги Каролина Вашингтон НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников высказался о своей результативной серии.

Форвард «Каролины» набрал 1+2 с «Вашингтоном» (6:2) и продлил свою результативную серию до 6 матчей, в которых у него 14 (7+7) баллов.

«Чувствую, как будто это химия и в большинстве часто все получается. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

Думаю, это химия, ты проводишь пару таких матчей и обретаешь уверенность. Я стараюсь держаться за эту уверенность», – отметил Свечников.

Всего в активе 23-летнего россиянина стало 26 (9+17) очков в 24 играх в этом сезоне.

 

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5 комментариев
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Свече удачи и не терять фарт до конца сезона
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а потом,опять,Буратино)
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Бриндамор может его снова в 3 или 4 звено убрать, такое уже было, только с ахо разиграются... Тренер свечу обратно в нижние звенья спускает... Надеюсь такого не будет и так и будут в связке играть, раз результат есть
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