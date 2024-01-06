Свечников о серии из 6 игр подряд с 2+ очками: «Это химия, в большинстве часто все получается. Проводишь пару таких матчей и обретаешь уверенность»
Андрей Свечников высказался о своей результативной серии.
Форвард «Каролины» набрал 1+2 с «Вашингтоном» (6:2) и продлил свою результативную серию до 6 матчей, в которых у него 14 (7+7) баллов.
«Чувствую, как будто это химия и в большинстве часто все получается. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.
Думаю, это химия, ты проводишь пару таких матчей и обретаешь уверенность. Я стараюсь держаться за эту уверенность», – отметил Свечников.
Всего в активе 23-летнего россиянина стало 26 (9+17) очков в 24 играх в этом сезоне.