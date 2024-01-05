Алексей Жамнов: «Не сказал бы, что у «Спартака» комплекс перед ЦСКА. Игра равная была, они использовали моменты, мы – нет»
Алексей Жамнов объяснил, почему «Спартак» проиграл ЦСКА (1:3).
– Игра интересная. Можно сказать, что равная была. Соперник использовал свои моменты, а мы – нет. Итог – проиграли.
Я бы не сказал, что у нас есть какой-то комплекс перед ЦСКА. Просто в начале игры отошли чуть-чуть от плана, потом вернулись, начали играть плотнее. Может быть, потеряли ритм в паузе.
Что касается пропущенной в третьем периоде шайбы, то надо в меньшинстве играть с более холодной головой. Это для нас урок, вот и все.
– Не хватило жесткости?
– С такими командами, как ЦСКА, надо выигрывать борьбу. Никуда не деться от того, что они более габаритные. Есть нюансы по нашей игре, но по самоотдаче ребята молодцы.
– Что с травмированными?
– Наблюдаем за ними. Морозов и Чайковски тренируются по индивидуальной программе. По Ване после 15-го числа будем определяться, в какие даты мы его увидим. Форсировать мы не собираемся. Хотим, чтобы ребята были готовы на 100%. Я не сторонник того, чтобы ребята недолеченные на лед выходили, – сказал главный тренер «Спартака».