Алексей Жамнов: «Не сказал бы, что у «Спартака» комплекс перед ЦСКА. Игра равная была, они использовали моменты, мы – нет»

Алексей Жамнов объяснил, почему «Спартак» проиграл ЦСКА (1:3).

– Игра интересная. Можно сказать, что равная была. Соперник использовал свои моменты, а мы – нет. Итог – проиграли.

Я бы не сказал, что у нас есть какой-то комплекс перед . Просто в начале игры отошли чуть-чуть от плана, потом вернулись, начали играть плотнее. Может быть, потеряли ритм в паузе.

Что касается пропущенной в третьем периоде шайбы, то надо в меньшинстве играть с более холодной головой. Это для нас урок, вот и все.

– Не хватило жесткости?

– С такими командами, как ЦСКА, надо выигрывать борьбу. Никуда не деться от того, что они более габаритные. Есть нюансы по нашей игре, но по самоотдаче ребята молодцы.

– Что с травмированными?

– Наблюдаем за ними. Морозов и тренируются по индивидуальной программе. По Ване после 15-го числа будем определяться, в какие даты мы его увидим. Форсировать мы не собираемся. Хотим, чтобы ребята были готовы на 100%. Я не сторонник того, чтобы ребята недолеченные на лед выходили, – сказал главный тренер « ».