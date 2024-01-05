Алексей Жамнов: «Не сказал бы, что у «Спартака» комплекс перед ЦСКА. Игра равная была, они использовали моменты, мы – нет»

Теги ЦСКА Спартак Алексей Жамнов КХЛ Михал Чайковски Иван Морозов Хоккей

Алексей Жамнов объяснил, почему «Спартак» проиграл ЦСКА (1:3).

– Игра интересная. Можно сказать, что равная была. Соперник использовал свои моменты, а мы – нет. Итог – проиграли.

Я бы не сказал, что у нас есть какой-то комплекс перед ЦСКА. Просто в начале игры отошли чуть-чуть от плана, потом вернулись, начали играть плотнее. Может быть, потеряли ритм в паузе.

Что касается пропущенной в третьем периоде шайбы, то надо в меньшинстве играть с более холодной головой. Это для нас урок, вот и все.

– Не хватило жесткости?

– С такими командами, как ЦСКА, надо выигрывать борьбу. Никуда не деться от того, что они более габаритные. Есть нюансы по нашей игре, но по самоотдаче ребята молодцы.

– Что с травмированными?

– Наблюдаем за ними. Морозов и Чайковски тренируются по индивидуальной программе. По Ване после 15-го числа будем определяться, в какие даты мы его увидим. Форсировать мы не собираемся. Хотим, чтобы ребята были готовы на 100%. Я не сторонник того, чтобы ребята недолеченные на лед выходили, – сказал главный тренер «Спартака».

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3 комментария
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Невероятно крутой игрок Кошельчук. Какое лицо, как брови сдвигает целеустремлённо! Жевать жвачку на раскатке и стучать крагой по борту на скамейке "давай-давай пацаны!" - это огромный вклад, только его и не хватало! Блть, величайший обманщик ещё со времён локаутного АК Барса 2004г, гоните его на..й пока не поздно, спартачи! Мало того мистер обрез по жизни, так щаз ещё и вне игры при входе в зону везёт, плюс шайбу ему суют молодёжь, а он сре́т больше лошади, табло не видно аж. Мдааа блть ...
+3
0
+3
Ответ KONTUR
Невероятно крутой игрок Кошельчук. Какое лицо, как брови сдвигает целеустремлённо! Жевать жвачку на раскатке и стучать крагой по борту на скамейке "давай-давай пацаны!" - это огромный вклад, только его и не хватало! Блть, величайший обманщик ещё со времён локаутного АК Барса 2004г, гоните его на..й пока не поздно, спартачи! Мало того мистер обрез по жизни, так щаз ещё и вне игры при входе в зону везёт, плюс шайбу ему суют молодёжь, а он сре́т больше лошади, табло не видно аж. Мдааа блть ...
🤣
0
0
0
Ответ KONTUR
Невероятно крутой игрок Кошельчук. Какое лицо, как брови сдвигает целеустремлённо! Жевать жвачку на раскатке и стучать крагой по борту на скамейке "давай-давай пацаны!" - это огромный вклад, только его и не хватало! Блть, величайший обманщик ещё со времён локаутного АК Барса 2004г, гоните его на..й пока не поздно, спартачи! Мало того мистер обрез по жизни, так щаз ещё и вне игры при входе в зону везёт, плюс шайбу ему суют молодёжь, а он сре́т больше лошади, табло не видно аж. Мдааа блть ...
Соглашусь! Баблачук мерзский тип!
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