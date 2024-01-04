Разин о «Металлурге»: «Наша команда – не «Северсталь». Мы взяли сильнейших из каких-то команд. Ребята из «Северстали» поднялись на ступеньку выше»

Андрей Разин ответил на вопрос, превращается ли «Металлург» в «Северсталь».

– Вы позвали много игроков из «Северстали», и главный тренер «Магнитки» тоже из этой команды. Превращаетесь в «Северсталь»? Да, приглашенные игроки – сильные, но череповецкая команда не была лидером.

– Давайте порассуждаем. Летом мы сделали офершит Гераськину и Алистрову. Последний не имеет отношение к «Северстали».

К тому же вы не знаете, с кем мы вели переговоры, каких именно игроков планировали пригласить в команду. По сравнению с прошлым сезоном состав «Металлурга» поменялся больше чем на 50 процентов. И не все пришедшие игроки из «Северстали».

Сначала из Череповца мы забрали только Робина Пресса. Петунина мы выменяли, и то это была инициатива Коростелева. Вовченко тоже оказался на рынке, и мы его вырвали из лап другой команды в самый последний момент.

Если брать рынок, то это самые ходовые игроки. Не мое право обсуждать политику «Северстали» или любого другого клуба. Приглашенные нами хоккеисты появились на рынке, и мы их взяли.

Был вариант с Жафяровым, я тоже хотел его пригласить, разговаривал с ним. Мы всегда в поиске. Сергей Гомоляко звонит игрокам.

Иногда это просит сделать меня, чтобы объяснить что-то и исключить посторонние гадости, которые про меня говорят. Включая вас! Ха-ха!

– Когда что-то улучшается, мы стараемся говорить об этом.

– Сейчас у меня такой контингент игроков, с кем работать приятно. Те же ребята из «Северстали» поднялись на ступеньку выше.

– Поднялись ли?

– Сейчас времена поменялись. Когда в конце 90-х, будучи игроком, я приехал играть в «Динамо», мне задали вопрос: «Ну тут же Москва! Как вы справитесь?» Игроки, которых мы пригласили, стали старше, опытнее.

Принцип формирования «Металлурга» не подразумевает наличия ярко выраженного первого звена.

Мы взяли сильнейших хоккеистов из каких-то команд, Зернов с Карповым вышли на новый уровень, прибавили Юров с Гребенкиным. Наша команда – не «Северсталь». Это «Металлург» Магнитогорск.

Есть много других факторов. Тот же Пашка Акользин получал другие роли, нежели в прошлом сезоне, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.