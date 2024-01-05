Ротенберг про 1:2 с «Локо»: «Матч уровня плей-офф. Хорошее начало для СКА, полностью контролировали ход игры. Затем подвела дисциплина, вчетвером сложно выиграть у пятерых»

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг указал на высокий уровень хоккея в матче СКА – «Локомотив» (1:2).

«Ожидали такой игры. Матч уровня плей-офф. Высокий уровень хоккея.

Хорошее начало для нас. Полностью контролировали ход игры. Во втором периоде делали наложения – лучшее наложение в сезоне. Все получалось, но где-то не реализовали свои моменты. Затем подвела дисциплина. Над этим будем работать.

У нас каждая игра – за первое место. Сделаем выводы.

Вчетвером сложно выиграть у пятерых. Играя вчетвером против сильного соперника, тяжелее выиграть. Лучше до этого не доводить. Готовимся к следующей игре с «Металлургом». Будут изменения в составе», – сказал главный тренер СКА.

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12 комментариев
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Ответ Empress
Что такое наложение?
Видимо, в штаны?)))) Но это не точно)
+21
-1
+20
Что-то новенькое, -"наложение делали". Но Локомотив ложил на наложения.
+8
-1
+7
Эх, перeманить бы у него тренера по наложениям в нашу команду
+5
0
+5
Не дисциплина подвела
(Камалов случайно задел клюшкой лицо соперника)
а реализация .
Если в пустые ворота не попадать раз за разом
и не реализовывать выходы три в одного
то тебя обязательно накажут
тем более такая команда как Локомотив
+6
-2
+4
Самое лучшее налОживание сезона))))
+2
-1
+1
Эффект отрицательного наложения
+1
0
+1
Что такое наложение?
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Насмотрятся разных фильмов "про подворотни ", а потом анализ игры трактуют про " наложения " ! РБ в следующий раз пожалуйста давайте анализ игры вашей команды без Этих " наложений " -вас же и женщины читаю и дети !
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Дисциплина подвела? Ну, да, ХК "Локомотив" - это вам не ХК "Витязь".
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— Нас будет трое, из которых один раненый, и в придачу юноша, почти ребёнок, а скажут, скажут что нас было четверо.
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Через месяц будет "Главное это плей-офф и победы там! Лучше проиграть сейчас."
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Наложения - это вообще что?
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