Ротенберг про 1:2 с «Локо»: «Матч уровня плей-офф. Хорошее начало для СКА, полностью контролировали ход игры. Затем подвела дисциплина, вчетвером сложно выиграть у пятерых»
Роман Ротенберг указал на высокий уровень хоккея в матче СКА – «Локомотив» (1:2).
«Ожидали такой игры. Матч уровня плей-офф. Высокий уровень хоккея.
Хорошее начало для нас. Полностью контролировали ход игры. Во втором периоде делали наложения – лучшее наложение в сезоне. Все получалось, но где-то не реализовали свои моменты. Затем подвела дисциплина. Над этим будем работать.
У нас каждая игра – за первое место. Сделаем выводы.
Вчетвером сложно выиграть у пятерых. Играя вчетвером против сильного соперника, тяжелее выиграть. Лучше до этого не доводить. Готовимся к следующей игре с «Металлургом». Будут изменения в составе», – сказал главный тренер СКА.
(Камалов случайно задел клюшкой лицо соперника)
а реализация .
Если в пустые ворота не попадать раз за разом
и не реализовывать выходы три в одного
то тебя обязательно накажут
тем более такая команда как Локомотив