Ротенберг про 1:2 с «Локо»: «Матч уровня плей-офф. Хорошее начало для СКА, полностью контролировали ход игры. Затем подвела дисциплина, вчетвером сложно выиграть у пятерых»

Роман Ротенберг указал на высокий уровень хоккея в матче СКА – «Локомотив» (1:2).

«Ожидали такой игры. Матч уровня плей-офф. Высокий уровень хоккея.

Хорошее начало для нас. Полностью контролировали ход игры. Во втором периоде делали наложения – лучшее наложение в сезоне. Все получалось, но где-то не реализовали свои моменты. Затем подвела дисциплина. Над этим будем работать.

У нас каждая игра – за первое место. Сделаем выводы.

Вчетвером сложно выиграть у пятерых. Играя вчетвером против сильного соперника, тяжелее выиграть. Лучше до этого не доводить. Готовимся к следующей игре с «Металлургом». Будут изменения в составе», – сказал главный тренер .