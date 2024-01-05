Алексей Дементьев: «Овечкину лишние дни отдыха не помешают, если он не попадет на Матч звезд НХЛ»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Алексей Дементьев Хоккей

Алексей Дементьев высказался об Александре Овечкине и Матче звезд НХЛ.

Ранее НХЛ объявила первоначальный список из 32 хоккеистов на Матч звезд – по одному игроку от каждой команды, выбранному Департаментом хоккейных операций.

Из россиян выбрали форварда «Тампы» Никиту Кучерова, голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Еще 12 игроков будут отобраны с помощью голосования болельщиков.

– Это только первая группа из 32 игроков, еще будет голосование болельщиков. И только после этого окончательно можно будет понять, кто приглашен на Матч звезд. Конечно, болельщики могут выбрать Овечкина.

– Нужно ли самому Овечкину участие в Матч звезд?

– Самому Овечкину лишние несколько дней отдыха не помешают, если он туда не попадет. Для него ничего нового на Матче звезд не будет, – сказал хоккейный агент.

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2 комментария
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да вот фиг знает, не разучился бы кататься пока отдыхает
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Овечкину лишние дни отдыха не помешают даже если он в состав Вашингтона не пройдёт
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