Юров о Малкине: «Думал, у него больше 500 голов в НХЛ! Все знают, что Овечкин первый. Можно сказать, что Евгений второй по величине»

Данила Юров высказался о достижении форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

37-летний игрок вышел на 2-е место среди россиян по числу голов в НХЛ, обогнав (484 против 483).

– Малкин превзошел Федорова по голам в НХЛ. Впечатлен?

– Если честно, думал, у него больше 500! Все знают, что первый [среди россиян], у были травмы, это его замедляло. А так, наверное, года два назад бы он достиг бы этого рубежа. Очень рад за него, можно сказать, что он второй по величине в .

– Кто еще импонирует из наших? Капризов?

– Само собой, мы же задрафтованы одним клубом. А еще нравится игра Паши Бучневича.

– «Миннесота» впечатлена твоим прогрессом? Что советуют?

– Да ничего. Они всегда знали, что мне надо получить определенное доверие. И то же самое они мне сказали в лагере развития, – сказал форвард « ».