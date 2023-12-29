Юров о Малкине: «Думал, у него больше 500 голов в НХЛ! Все знают, что Овечкин первый. Можно сказать, что Евгений второй по величине»

Теги Металлург Мг рейтинги Питтсбург Миннесота Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ КХЛ Павел Бучневич Кирилл Капризов Данила Юров Хоккей

Данила Юров высказался о достижении форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.

 37-летний игрок вышел на 2-е место среди россиян по числу голов в НХЛ, обогнав Сергея Федорова (484 против 483). 

– Малкин превзошел Федорова по голам в НХЛ. Впечатлен?

– Если честно, думал, у него больше 500! Все знают, что Овечкин первый [среди россиян], у Евгения были травмы, это его замедляло. А так, наверное, года два назад бы он достиг бы этого рубежа. Очень рад за него, можно сказать, что он второй по величине в НХЛ.

– Кто еще импонирует из наших? Капризов?

– Само собой, мы же задрафтованы одним клубом. А еще нравится игра Паши Бучневича.

– «Миннесота» впечатлена твоим прогрессом? Что советуют?

– Да ничего. Они всегда знали, что мне надо получить определенное доверие. И то же самое они мне сказали в лагере развития, – сказал форвард «Металлурга». 

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1 комментарий
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По величине Малкин сейчас размером примерно с грузовик ))
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