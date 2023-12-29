Юров о Малкине: «Думал, у него больше 500 голов в НХЛ! Все знают, что Овечкин первый. Можно сказать, что Евгений второй по величине»
Данила Юров высказался о достижении форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина.
37-летний игрок вышел на 2-е место среди россиян по числу голов в НХЛ, обогнав Сергея Федорова (484 против 483).
– Малкин превзошел Федорова по голам в НХЛ. Впечатлен?
– Если честно, думал, у него больше 500! Все знают, что Овечкин первый [среди россиян], у Евгения были травмы, это его замедляло. А так, наверное, года два назад бы он достиг бы этого рубежа. Очень рад за него, можно сказать, что он второй по величине в НХЛ.
– Кто еще импонирует из наших? Капризов?
– Само собой, мы же задрафтованы одним клубом. А еще нравится игра Паши Бучневича.
– «Миннесота» впечатлена твоим прогрессом? Что советуют?
– Да ничего. Они всегда знали, что мне надо получить определенное доверие. И то же самое они мне сказали в лагере развития, – сказал форвард «Металлурга».