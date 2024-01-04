Шикин о том, что отбросил шлем после гола СКА: «Судьи дали доиграть момент, несмотря на то, что у меня были проблемы с экипировкой»
Дмитрий Шикин высказался о поражении от СКА.
«Витязь» уступил со счетом 1:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– В предыдущих двух матчах этого сезона «Витязь» навязал серьезную борьбу СКА. Что пошло не так?
– Сложно сказать, что пошло не так, мне-то уж точно.
Нужно этот вопрос задавать тренерскому штабу. Вроде готовились, знали, что соперник быстрый, там мастеровитые ребята. Где-то чего-то не хватило.
Может быть, упустили нить игры. Очень хороший матч провели со «Спартаком» перед Новым годом.
Вместо того чтобы это закрепить, поддержать, сохранить в памяти моменты правильной игры, которые принесли нам победный результат, мы от всего этого отошли. Поэтому такой результат.
– После четвертого гола СКА вы отбросили шлем в сторону. Эмоции, хотели выпустить пар?
– Очень сильный бросок был, шайба попала мне в голову. Отлетела часть от шлема.
Как мне потом объяснили судьи, они дали доиграть момент до конца, несмотря на то что у меня были проблемы с экипировкой.
Нам забили гол, и я, конечно, был немного раздосадован таким стечением обстоятельств, не более того.
Ни в коем случае не хотелось выпустить пар. Просто так получилось, – сказал вратарь «Витязя» Дмитрий Шикин.