Андрей Мартемьянов: «Северсталь» наказала «Амур» за тактические ошибки и в конце поймала на контратаке. Надо было действовать хладнокровнее»

Теги Северсталь Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов оценил поражение от «Северстали» (2:4).

«Мы долго в первом периоде входили в игру. Может, это связано с тем, что у нас был недельный перерыв. Пропустили два гола, пошли ва-банк. Стали больше прессинговать, создали достаточно моментов, чтобы изменить счет, но… 

Неплохо у нас сегодня сработало большинство. Соперник – своеобразная команда, очень быстро играющая в пас. «Северсталь» наказала нас за тактические ошибки и в конце поймала на контратаке. 

В целом равная игра. Создали достаточно моментов, надо было действовать хладнокровнее, и тогда матч сложился бы по-другому. По самоотдаче претензий к парням у меня нет.

Третья пропущенная шайба? Хороший гол нам забили. Мы сами проспали – нужно было опекать игрока», – сказал главный тренер «Амура».

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