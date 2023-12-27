Мартемьянов о двух победах над «Нефтехимиком»: «Благодарю болельщиков за поддержку. Надеюсь, новогоднее настроение мы им приподняли»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итоги игры с «Нефтехимиком».

Команда из Хабаровска обыграла соперника со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это вторая победа « » над « » за 3 дня – игра между этими клубами 25 декабря закончилась со счетом 4:1.

«Благодарю болельщиков за поддержку в этих матчах. Надеюсь, новогоднее настроение мы им приподняли.

Матч был довольно напряженный. В первом периоде раскачивались, обе команды не очень выразительно действовали. Во втором сделали корректировочки, игра пошла. При победном счете играли по счету, и, хотя где-то допустили ошибку при счете 3:1, парни выдержали, правильно сыграли в обороне и забили еще один гол. Очень важные четыре очка для нас», – сказал .