Козырев о 4:2 с «Амуром»: «Игра складывалась с переменным успехом. Хорошо, что «Северсталь» забила в концовке» 

Андрей Козырев оценил победу над «Амуром» (4:2).

«Северсталь» забросила решающую шайбу на 54-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Нам было очень важно победить, с этой задачей мы справились. Игра складывалась с переменным успехом. Если в начале у нас было преимущество, затем ненужные удаления внесли коррективы в ход матча. Дали сопернику возможность вдохнуть. Игра, таким образом, поменялась, появилось уже преимущество у соперника.

Хорошо, что забили в концовке. Отлично провели меньшинство – нас выручил вратарь в нескольких моментах, которые могли бы повлиять на исход матча», – сказал главный тренер « ».