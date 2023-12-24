Козырев о 3:1 с «Адмиралом»: «Аймурзин вернулся – и «Северсталь» стала больше забивать. Данил внес креатив, которого нам сильно не хватало»

Андрей Козырев рассказал, кто внес вклад в победу «Северстали» над «Адмиралом».

« » здорово играет от обороны, в средней зоне, на контратаках. Очень сложно преодолевать эту оборону. Нам сегодня это удалось за счет командных действий.

Мы сегодня играли в свою игру, в которую играем всегда: за счет паса, открывания, движения, комбинации.

Хорошо, что вернулся . Как раз внес креатив, которого нам очень сильно не хватало. До этого мы забивали по одной шайбе, Данил вернулся – и стали побольше забивать», – подчеркнул главный тренер « ».