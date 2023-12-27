Козырев о 3:5 от «Трактора»: «Счет не отражает соотношения сил. Соперники выжимают максимум – «Северсталь» пока так не может»
Андрей Козырев оценил поражение «Северстали» от «Трактора» (3:5).
«Счет на табло не отражает соотношения сил. У соперников здорово сыграл вратарь, нам, как молодой команде, нужно уметь преодолевать это. Собственно говоря, это и стало определяющим.
Хотел бы отметить, что ребята играли до конца. Это дорогого стоит. Пропущенные шайбы — это игровое мастерство соперников, они выжимают максимум. Мы пока так не можем.
Самойлов хорошо вошел в игру. Мы его для этого и брали, чтобы подстраховать. У него есть все, чтобы играть в КХЛ», – сказал главный тренер «Северстали».