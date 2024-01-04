Разин о 3:2 с «Сочи»: «Металлург» проспал первый период – отходил, наверное, от праздников. Хорошо, что потом собрались» 

Андрей Разин оценил победу над «Сочи» (3:2 ОТ).

К середине второго периода «Металлург» проигрывал счетом 0:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Провели очень плохой первый период. Проспали, отходили, наверное, от праздников. Проигрывали сопернику во всем. Хорошо, что потом собрались.

Во втором периоде уже мы контролировали игру, создали много моментов. Хорошо, что сравняли счет.

В третьем периоде тоже играли лучше, но пропускали опасные контратаки. В овертайме победили — это хорошо», – сказал главный тренер « ».