Разин о 4:1 с «Куньлунем»: «Не самая лучшая игра в нашем исполнении, что и ожидалось. Календарь непредсказуемый. У нас были перелеты, достаточно тяжелый отрезок»

Теги Металлург Мг травмы КХЛ Андрей Разин Егор Яковлев Данила Квартальнов Куньлунь Ред Стар Хоккей

Андрей Разин прокомментировал победу в матче против «Куньлуня» (4:1).

«Не самая лучшая игра в нашем исполнении, что и ожидалось. Календарь непредсказуемый. У нас были перелеты, хотя всего пять игр, но достаточно тяжелый отрезок.

Мы сыграли дома, потом слетали в разные часовые пояса, вернулись – это накладывается.

Квартальнов потихонечку выходил на лед, но полного контакта еще нет. У него все хорошо заживает, но в общей группе он будет тренироваться еще нескоро – может быть, недели через две. У Егора Яковлева миниповреждение, дали ему сегодня отдохнуть», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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