Роман Ротенберг: «СКА всегда работает честно. Никогда не будем искать другие варианты, кроме честной игры и победы на льду»
Роман Ротенберг заявил, что СКА всегда работает честно.
СКА обыграл «Витязь» (6:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Собрались полные трибуны. Ребята – молодцы, выполнили установку, порадовали болельщиков.
В целом сыграли по заданию все три периода. Почти ничего не дали сопернику создать в атаке. Да, допустили несколько ошибок – разберем их.
Есть над чем работать, есть что улучшить. Работаем дальше, готовимся к следующей игре. Она у нас самая важная.
– В конце первого периода был любопытный эпизод, когда Степан Фальковский поступил по-джентльменски и просигнализировал арбитрам, что на нем не было фола. Как оцените этот поступок?
– Он молодец. Только честный труд. Карма существует – он все правильно сделал. У нас такие принципы работы.
Мы всегда работаем честно и относимся с уважением к каждому сопернику. Это дает нам тот результат, который мы имеем на сегодняшний день.
Степан правильно поступил – он последовал принципам работы нашей команды.
Мы никогда не будем искать другие варианты, кроме честной игры и победы на льду. Другого никогда искать не будем.
Фальковский поступил абсолютно правильно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
2. Кто ж ему всё продаёт?
Будет небесам жарко!
Сложат о героях песни.
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно!
Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле…
Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели!
ЦСКА всегда будет честно забирать себе лучших игроков из других команд и всегда будет первым. И "Газпром" не нужен.