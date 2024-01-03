Роман Ротенберг: «СКА всегда работает честно. Никогда не будем искать другие варианты, кроме честной игры и победы на льду»

Теги СКА Витязь КХЛ Роман Ротенберг Степан Фальковский Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА всегда работает честно.

СКА обыграл «Витязь» (6:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Собрались полные трибуны. Ребята – молодцы, выполнили установку, порадовали болельщиков.

В целом сыграли по заданию все три периода. Почти ничего не дали сопернику создать в атаке. Да, допустили несколько ошибок – разберем их.

Есть над чем работать, есть что улучшить. Работаем дальше, готовимся к следующей игре. Она у нас самая важная.

– В конце первого периода был любопытный эпизод, когда Степан Фальковский поступил по-джентльменски и просигнализировал арбитрам, что на нем не было фола. Как оцените этот поступок?

– Он молодец. Только честный труд. Карма существует – он все правильно сделал. У нас такие принципы работы.

Мы всегда работаем честно и относимся с уважением к каждому сопернику. Это дает нам тот результат, который мы имеем на сегодняшний день.

Степан правильно поступил – он последовал принципам работы нашей команды.

Мы никогда не будем искать другие варианты, кроме честной игры и победы на льду. Другого никогда искать не будем.

Фальковский поступил абсолютно правильно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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16 комментариев
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Аплодисменты!!!!
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Опять злоупотребляет препаратами..
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Закусывать надо
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1.СКА всё купил.
2. Кто ж ему всё продаёт?
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если бы у колбасного изделия шесть удалений было, слезами бы тут изливался
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До нового года , проигрывая по ходу матча 0:2 , говорил будем искать варианты. Я уже путаюсь . Про карму вспомнил . Да у вас такая карма на сто лет вперед натворили за последние 15 лет, что не дай бог никому иметь такую карму .
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"Ничто человеческое нам не нужно, ой тьфу ты не чуждо"
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Газпром рулит!
Будет небесам жарко!
Сложат о героях песни.
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно!
Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле…
Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели!
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))))))))
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Честно??? Ну да, ну да.
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"Здесь зрители аплодируют, аплодируют... кончили аплодировать." (с) 😊😊😊
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Главное следовать Системе
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В.Тихонов в 70-80е:
ЦСКА всегда будет честно забирать себе лучших игроков из других команд и всегда будет первым. И "Газпром" не нужен.
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Особенно с судьями
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Помним игру с Динамо в Питере
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Слово пацана, забыл добавить.
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