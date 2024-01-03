Роман Ротенберг: «СКА всегда работает честно. Никогда не будем искать другие варианты, кроме честной игры и победы на льду»

Роман Ротенберг заявил, что СКА всегда работает честно.

СКА обыграл « » (6:1) в матче Фонбет чемпионата .

– Собрались полные трибуны. Ребята – молодцы, выполнили установку, порадовали болельщиков.

В целом сыграли по заданию все три периода. Почти ничего не дали сопернику создать в атаке. Да, допустили несколько ошибок – разберем их.

Есть над чем работать, есть что улучшить. Работаем дальше, готовимся к следующей игре. Она у нас самая важная.

– В конце первого периода был любопытный эпизод, когда поступил по-джентльменски и просигнализировал арбитрам, что на нем не было фола. Как оцените этот поступок?

– Он молодец. Только честный труд. Карма существует – он все правильно сделал. У нас такие принципы работы.

Мы всегда работаем честно и относимся с уважением к каждому сопернику. Это дает нам тот результат, который мы имеем на сегодняшний день.

Степан правильно поступил – он последовал принципам работы нашей команды.

Мы никогда не будем искать другие варианты, кроме честной игры и победы на льду. Другого никогда искать не будем.

Фальковский поступил абсолютно правильно, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.