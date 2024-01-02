Плющев о КХЛ: «Потолок зарплат работает против уровня нашего хоккея. Мы ударили по лидерам, приблизили их к массовке»

Теги Ак Барс Сибирь ЦСКА СКА Владимир Плющев КХЛ Сочи Куньлунь Ред Стар потолок зарплат Хоккей

Владимир Плющев считает, что потолок зарплат снизил уровень хоккея в КХЛ.

– В прессе вижу много восторгов о непредсказуемости чемпионата, о выравнивании сил. Но давайте скажем честно – мы искусственно понизили температуру по больнице. Ударили потолком по лидерам нашего хоккея, приблизили их к массовке. Потолок зарплат работает против уровня нашего хоккея. 

Посмотрите, как из холода в жар бросает наши ведущие клубы. Уже четыре месяца прыгает по кочкам мой родной ЦСКА. Не припомню, чтобы когда-то еще так выглядел другой мой бывший клуб – «Ак Барс». А сколько было написано про старт СКА. Если такие проблемы у лидеров нашего хоккея, то что говорить о середняках и аутсайдерах!

А ведь в нашей истории мы всегда ориентировались именно на лидеров, тянулись за ними. Это закон развития нашего спорта. 

– Вы против такого выравнивания сил?

– Обратите внимание, какого низкого класса некоторые команды КХЛ. Уже много сказано о «Куньлуне», где из-за отсутствия тренерской школы команда на легкости вошла в сезон, взяла в сентябре какие-то очки, а потом, извините, просто «умерла».

Ладно Китай, там свои законы и странности. А у нас есть, например, «Сочи», где команда пошла по китайскому пути. Что-то выиграла в сентябре – а потом остановилась.

А кто-нибудь понял, что произошло в Новосибирске? Судя по картинке, там бригаду гастролеров привезли из Канады чуть ли не в кандалах. Ребята то ли не хотели работать, то ли не умели – и команда из одного из самых хоккейных регионов пошла на дно.

В обшем этот год обнажил тренерскую проблему в КХЛ. В этом корпусе по-прежнему немало посторонних. Когда менеджеры и агенты делают свои дела, тренеры становятся обслуживающим персоналом. И таких «тренеров» у нас немало, – сказал заслуженный тренер России. 

12 комментариев
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Раз усатый таракан выступает против потолка, значит все правильно, потолок работает. Плющев похоже не знает слово конкуренция. И что только в конкуренции, за счёт выравнивания уровня команд, увеличения числа напряжённых матчей, будет расти уровень чемпионата.
Плющев застрял в 90-х. И уже давно.
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Гастролеры в кандалах? Плющ от нового года еще не отошел
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Сибирь шла в зоне плей офф, когда Немировски убирали.
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Ротенбергу потолок не мешает скупать всех подряд
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Конкуренция? Не, не слышал
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Начал с потолка зарплат, закончил тренерскими проблемами. Так почему КХЛ не развивается?
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А может все таки,за?
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Не потолок,а лимит понизил уровень
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Ой-ой-ой, какая беда. Потолок не даёт денежным мешкам выигрывать всё, что захочется. Это ведь теперь надо с умом к селекции подходить и всё зависит не от количества влитого бабла, но и от работы менеджмента, от работы тренера. Действительно, какие-то нечеловеческие условия. Зачем болельщикам других клубов радоваться и видеть, как их команды побеждают, когда любимый ЦСКА и Ак Барс Плющева спотыкаться стали? Срочно все потолки убрать и радовать только Плющева!
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Потолок зарплат придуман не дураками, слизав его с НХЛ и применив в КХЛ он кривенько,но работает. Наверняка, хитро «сделанные» руководители клубов пытаются его обойти,но это всё мышиная возня по сравнению с планом по обнулению сроков правления …
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Ответ Дмитрий Пасечник
Сибирь шла в зоне плей офф, когда Немировски убирали.
Снежинки на своём 8-9 месте и на дно пока не идут.Зачем он наговаривает на соседушек?)
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