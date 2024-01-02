Плющев о КХЛ: «Потолок зарплат работает против уровня нашего хоккея. Мы ударили по лидерам, приблизили их к массовке»

Владимир Плющев считает, что потолок зарплат снизил уровень хоккея в КХЛ.

– В прессе вижу много восторгов о непредсказуемости чемпионата, о выравнивании сил. Но давайте скажем честно – мы искусственно понизили температуру по больнице. Ударили потолком по лидерам нашего хоккея, приблизили их к массовке. Потолок зарплат работает против уровня нашего хоккея.

Посмотрите, как из холода в жар бросает наши ведущие клубы. Уже четыре месяца прыгает по кочкам мой родной . Не припомню, чтобы когда-то еще так выглядел другой мой бывший клуб – « ». А сколько было написано про старт СКА. Если такие проблемы у лидеров нашего хоккея, то что говорить о середняках и аутсайдерах!

А ведь в нашей истории мы всегда ориентировались именно на лидеров, тянулись за ними. Это закон развития нашего спорта.

– Вы против такого выравнивания сил?

– Обратите внимание, какого низкого класса некоторые команды КХЛ. Уже много сказано о « », где из-за отсутствия тренерской школы команда на легкости вошла в сезон, взяла в сентябре какие-то очки, а потом, извините, просто «умерла».

Ладно Китай, там свои законы и странности. А у нас есть, например, « », где команда пошла по китайскому пути. Что-то выиграла в сентябре – а потом остановилась.

А кто-нибудь понял, что произошло в Новосибирске? Судя по картинке, там бригаду гастролеров привезли из Канады чуть ли не в кандалах. Ребята то ли не хотели работать, то ли не умели – и команда из одного из самых хоккейных регионов пошла на дно.

В обшем этот год обнажил тренерскую проблему в . В этом корпусе по-прежнему немало посторонних. Когда менеджеры и агенты делают свои дела, тренеры становятся обслуживающим персоналом. И таких «тренеров» у нас немало, – сказал заслуженный тренер России.