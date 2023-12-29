Фастовский заявил, что «Сибирь» хочет играть в атаку: «Переход дается нелегко, но это тенденция хоккея. Болельщикам интереснее смотреть игру в атаку, а не когда пять вратарей»

Кирилл Фастовский ответил на вопрос о планах «Сибири» играть в атакующий хоккей.

– Вы в начале сезона провозгласили смену вектора на более атакующий хоккей. Со сменой тренера вы этот концепт оставляете?

– Конечно. Это не подход «Сибири». Это общая тенденция всего хоккея.

Теперь болельщикам интереснее смотреть игру в атаку, а не когда пять вратарей и шестой зачем-то в щитках сзади них стоит. Так уже не рассматривается.

Все равно это должна быть зрелищность. Иначе мы не привлечем болельщиков на трибуны.

Но этот переход дается нелегко. Особенно если не поменять полкоманды, а это сделать невозможно. Это учеба. Это время, – сказал генеральный директор « » .