Неделькович – 172-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 6
Алекс Неделькович – 172-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3).
Неделькович вступил в игру в первом периоде, заменив Тристана Джерри, пропустившего 3 шайбы после 7 бросков.
Только 2 игрока в истории забивали большему количеству вратарей – Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).
Овечкин забил 830-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 64 шайбы
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https:// www.nhl.com /gamecenter/pit-vs-wsh/2024/01/02/2023020576/boxscore