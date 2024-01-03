Неделькович – 172-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 6

Алекс Неделькович – 172-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.

Капитан « » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (4:3).

вступил в игру в первом периоде, заменив Тристана Джерри, пропустившего 3 шайбы после 7 бросков.

Только 2 игрока в истории забивали большему количеству вратарей – (178) и (177).

Овечкин забил 830-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 64 шайбы