Неделькович – 172-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. До рекорда Ягра осталось 6

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Яромир Ягр Александр Овечкин Патрик Марло Алекс Неделькович Хоккей

Алекс Неделькович – 172-й вратарь, которому Александр Овечкин забил в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3).

Неделькович вступил в игру в первом периоде, заменив Тристана Джерри, пропустившего 3 шайбы после 7 бросков. 

Только 2 игрока в истории забивали большему количеству вратарей – Яромир Ягр (178) и Патрик Марло (177).

Овечкин забил 830-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 64 шайбы

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3 комментария
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Если 4 шайбы пропустил первый то серб не пропустил или я что-то пропустил
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Ответ Farhod Azimov
Если 4 шайбы пропустил первый то серб не пропустил или я что-то пропустил .
ты что-то пропустил. официальный сайт НХЛ согласен с автором новости.
https:// www.nhl.com /gamecenter/pit-vs-wsh/2024/01/02/2023020576/boxscore
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Ответ vulturecrow
ты что-то пропустил. официальный сайт НХЛ согласен с автором новости. https:// www.nhl.com /gamecenter/pit-vs-wsh/2024/01/02/2023020576/boxscore
Да просто число отраженных спуталось с числом пропущенных ;)
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