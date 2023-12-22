Овечкин набрал 40-е очко в овертаймах в регулярках НХЛ. Он на 2-м месте в истории лиги, лидер – Кросби (43)

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Патрик Элиаш Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин Райан Гецлаф НХЛ Джонни Годро Хоккей

Александр Овечкин набрал 40-е очко в овертаймах в регулярках НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился в овертайме матча с «Коламбусом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

38-летний россиянин обновил рекорд лиги по голам в дополнительное время в рамках регулярок (26). 

По очкам (40, 26+14) он занимает 2-е место в истории лиги. Лидером является капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (43 очка, 20+23). 

Овечкин обогнал Евгения Малкина («Питтсбург», 39, 13+26). В топ-6 также входят Патрик Элиаш (37, 16+21), Райан Гецлаф (36, 11+25) и Джонни Годро («Коламбус», 36, 14+22). 

Отметим, что с 1942 по 1983 годы овертаймы в матчах регулярных чемпионатов НХЛ не проводились. С 2015 года они проходят в формате 3 на 3.

Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – «Коламбусу» в овертайме. До рекорда Гретцки – 66 шайб

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8 комментариев
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вызываем Духа!!!
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Гудро, ничего себе.
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Если не ошибаюсь, набирает очки второй овертайм подряд. Показатель того, что дело налаживается.
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Ответ Кино Музыка
Если не ошибаюсь, набирает очки второй овертайм подряд. Показатель того, что дело налаживается.
он сегодня двигался, бросал, пробег обнулил будто
+3
-1
+2
Ответ po-spravedlivosti
Гудро, ничего себе.
Ну не Барклай же
+2
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+2
Ответ po-spravedlivosti
Гудро, ничего себе.
Тоже удивился!
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