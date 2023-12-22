Овечкин набрал 40-е очко в овертаймах в регулярках НХЛ. Он на 2-м месте в истории лиги, лидер – Кросби (43)

Александр Овечкин набрал 40-е очко в овертаймах в регулярках НХЛ.

Капитан « » отличился в овертайме матча с «Коламбусом» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате .

38-летний россиянин обновил рекорд лиги по голам в дополнительное время в рамках регулярок (26).

По очкам (40, 26+14) он занимает 2-е место в истории лиги. Лидером является капитан « » (43 очка, 20+23).

Овечкин обогнал («Питтсбург», 39, 13+26). В топ-6 также входят (37, 16+21), (36, 11+25) и Джонни Годро («Коламбус», 36, 14+22).

Отметим, что с 1942 по 1983 годы овертаймы в матчах регулярных чемпионатов НХЛ не проводились. С 2015 года они проходят в формате 3 на 3.

Овечкин забил 828-й гол в НХЛ – «Коламбусу» в овертайме. До рекорда Гретцки – 66 шайб