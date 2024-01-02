Форвард Канады Пойтрас о поражении в 1/4 финала МЧМ-2024: «Худшее чувство в мире. Я подвел страну»

Теги Бостон НХЛ молодежная сборная Канады молодежная сборная Чехии молодежный чемпионат мира по хоккею Мэттью Пойтрас Хоккей

Мэттью Пойтрас заявил, что подвел Канаду после поражения в матче МЧМ.

Сборная Канады проиграла команде Чехии (2:3) в четвертьфинале МЧМ-2024.

«Это худшее чувство в мире. Чувствую, что мы выложились по полной. У нас была отличная команда.

Такой результат очень сильно расстраивает. Я не знаю. Это худшие ощущения в мире.

Мне показалось, что я слишком крепко держал клюшку, поэтому не смог забрасывать шайбы (2 гола в 5 матчах). Не знаю, это отстой.

Чувствую, что подвел некоторых ребят, подвел страну. Мне так кажется», – сказал нападающий «Бостона» и молодежной сборной Канады Мэттью Пойтрас

2 комментария
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Понял,что с этими бастами титул не выиграть и решил пораньше вернуться в Бостон.
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Там вратарь подвел- в ближний и от синей между ног
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