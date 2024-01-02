Форвард Канады Пойтрас о поражении в 1/4 финала МЧМ-2024: «Худшее чувство в мире. Я подвел страну»
Мэттью Пойтрас заявил, что подвел Канаду после поражения в матче МЧМ.
Сборная Канады проиграла команде Чехии (2:3) в четвертьфинале МЧМ-2024.
«Это худшее чувство в мире. Чувствую, что мы выложились по полной. У нас была отличная команда.
Такой результат очень сильно расстраивает. Я не знаю. Это худшие ощущения в мире.
Мне показалось, что я слишком крепко держал клюшку, поэтому не смог забрасывать шайбы (2 гола в 5 матчах). Не знаю, это отстой.
Чувствую, что подвел некоторых ребят, подвел страну. Мне так кажется», – сказал нападающий «Бостона» и молодежной сборной Канады Мэттью Пойтрас