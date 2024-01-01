Защитник «Монреаля» Ковачевич забил «Тампе» в пустые ворота во 2-м периоде. Вратарь Юханссон подумал, что игра остановлена и покинул ворота

Джонатан Ковачевич из «Монреаля» забил «Тампе» в пустые ворота во 2-м периоде.

Эпизод произошел в середине второго периода матча между «Лайтнинг» и «Канадиенс» (4:3).

Вратарь канадского клуба отразил бросок по своим воротам и какое-то время удерживал шайбу.

Игроки «Лайтнинг» решили, что игра остановлена и поехали на скамейку, вратарь покинул ворота. Свисток так и не прозвучал, Монтембо передал шайбу Ковачевичу, и тот поразил пустые ворота.

«На арене было шумно, и я не расслышал, был свисток или нет. Поэтому подумал, что надо продолжить играть», – сказал Ковачевич.

«Никогда не знаешь, что может произойти в конкретном матче. Я впервые с таким столкнулся. Юханссон покинул ворота, потому что подумал, что свисток прозвучал», – сказал главный тренер « » Джон Купер.