Защитник «Монреаля» Ковачевич забил «Тампе» в пустые ворота во 2-м периоде. Вратарь Юханссон подумал, что игра остановлена и покинул ворота
Джонатан Ковачевич из «Монреаля» забил «Тампе» в пустые ворота во 2-м периоде.
Эпизод произошел в середине второго периода матча между «Лайтнинг» и «Канадиенс» (4:3).
Вратарь канадского клуба Сэм Монтембо отразил бросок по своим воротам и какое-то время удерживал шайбу.
Игроки «Лайтнинг» решили, что игра остановлена и поехали на скамейку, вратарь Юнас Юханссон покинул ворота. Свисток так и не прозвучал, Монтембо передал шайбу Ковачевичу, и тот поразил пустые ворота.
«На арене было шумно, и я не расслышал, был свисток или нет. Поэтому подумал, что надо продолжить играть», – сказал Ковачевич.
«Никогда не знаешь, что может произойти в конкретном матче. Я впервые с таким столкнулся. Юханссон покинул ворота, потому что подумал, что свисток прозвучал», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
Вратарь Монреаля столько времени в пузе шайбу держал, что все игроки Тампы кофе успели сделать, судьи тут странновато себя повели, не остановив игру. Ну и звуковик домашней арены гений, врубил "перерывное" музло без свистка. Хорошо еще, что эта шайба игры не стоила Тампе.
P.S. Хотя, игроки Тампы тоже сразу выключились.
воротчик же мог тоже на расслабоне в носу покковырять, но оставаясь в рамке, поехал куда-то, клоун...