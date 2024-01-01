Защитник «Монреаля» Ковачевич забил «Тампе» в пустые ворота во 2-м периоде. Вратарь Юханссон подумал, что игра остановлена и покинул ворота

Теги судьи Монреаль Тампа-Бэй НХЛ Юнас Юханссон Сэмюэл Монтембо Джонатан Ковачевич Хоккей

Джонатан Ковачевич из «Монреаля» забил «Тампе» в пустые ворота во 2-м периоде.

Эпизод произошел в середине второго периода матча между «Лайтнинг» и «Канадиенс» (4:3). 

Вратарь канадского клуба Сэм Монтембо отразил бросок по своим воротам и какое-то время удерживал шайбу.

Игроки «Лайтнинг» решили, что игра остановлена и поехали на скамейку, вратарь Юнас Юханссон покинул ворота. Свисток так и не прозвучал, Монтембо передал шайбу Ковачевичу, и тот поразил пустые ворота. 

«На арене было шумно, и я не расслышал, был свисток или нет. Поэтому подумал, что надо продолжить играть», – сказал Ковачевич.  

«Никогда не знаешь, что может произойти в конкретном матче. Я впервые с таким столкнулся. Юханссон покинул ворота, потому что подумал, что свисток прозвучал», – сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер. 

16 комментариев
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Курьезная шайба, конечно, забавно вышло) но если смотреть по деталям:
Вратарь Монреаля столько времени в пузе шайбу держал, что все игроки Тампы кофе успели сделать, судьи тут странновато себя повели, не остановив игру. Ну и звуковик домашней арены гений, врубил "перерывное" музло без свистка. Хорошо еще, что эта шайба игры не стоила Тампе.
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+19
Сделай так Василевский, тут бы уже 100 комментов от хейтеров было ))
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Ответ paha
Сделай так Василевский, тут бы уже 100 комментов от хейтеров было ))
Да, в России в приоритете своих гнобить
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Ответ Roman Roman
цирк 🤣🤣🤣🤣 куда воротчика понесло?
Там не только воротчик перестал играть. )
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новогоднее чудо?)
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Ничего. В перерыве игроки Тампы ватными палочками уши прочистили и выиграли.
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Судья, конечно, должен был свистеть. Там секунды четыре прошло после фиксации шайбы.

P.S. Хотя, игроки Тампы тоже сразу выключились.
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Ответ Roman Roman
не, ну остальные там меняться поехали, в носу ковыряли... воротчик же мог тоже на расслабоне в носу покковырять, но оставаясь в рамке, поехал куда-то, клоун...
они всегда в свободное время катаются,и нет в этом никакого клоунизма,иди постой на льду на коньках,постоянно в напряжении на полусогнутых)ведь ничего затекать не будет,ты же не клоун)это же так работает?)
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Ответ Cube Litening C:68X
Можно было бы складной стул как нибудь к воротам прикреплять, достал если надо, посидел, обратно повесил, дальше играешь..😁🤔
им дали возможность пить воду,достаточно))
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Ответ Cube Litening C:68X
Правильно, нехрен баловаться, шайбы ловить нужно.. 😁 Интересно как вратари по собственному желанию вратарями становятся, это же неинтересно, всегда хочу быть только нападающим, в любом виде спорта..😁
согласен с тобой,даже защитником быть не просто))
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Ответ paha
Сделай так Василевский, тут бы уже 100 комментов от хейтеров было ))
с праздником,кстати)все Ириски будут побеждены)
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Почему нет новостей о молодёжном чемпионате мира
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Ответ Hola Hola
Там не только воротчик перестал играть. )
не, ну остальные там меняться поехали, в носу ковыряли...
воротчик же мог тоже на расслабоне в носу покковырять, но оставаясь в рамке, поехал куда-то, клоун...
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Ответ e1ther - e1ther
они всегда в свободное время катаются,и нет в этом никакого клоунизма,иди постой на льду на коньках,постоянно в напряжении на полусогнутых)ведь ничего затекать не будет,ты же не клоун)это же так работает?)
Можно было бы складной стул как нибудь к воротам прикреплять, достал если надо, посидел, обратно повесил, дальше играешь..😁🤔
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Ответ e1ther - e1ther
им дали возможность пить воду,достаточно))
Правильно, нехрен баловаться, шайбы ловить нужно.. 😁 Интересно как вратари по собственному желанию вратарями становятся, это же неинтересно, всегда хочу быть только нападающим, в любом виде спорта..😁
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