Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и 1-м в сезоне НХЛ достиг отметки 60 очков. У него 26+35 в 37 матчах
Никита Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и 1-м в сезоне достиг отметки 60 очков.
Форвард «Тампы» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (4:3).
В активе россиянина 61 (26+35) балл в 37 играх сезона. Кучеров лидирует в гонке бомбардиров и занимает 2-е место в гонке снайперов.
Сегодня Никита (25:05 – 4-й матч с 25+ минутами в этом сезоне, 4:51 – в большинстве, «0») отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов – 1:2.
Ну а пас Хедмана - конфетный!
С новым годом, друзья!
1) Стэмкос - 1093 ( 530 + 563 ) - 1038 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 790 ( 302 + 488 ) - 681 матч.