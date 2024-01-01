Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и 1-м в сезоне НХЛ достиг отметки 60 очков. У него 26+35 в 37 матчах

Теги Монреаль Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и 1-м в сезоне достиг отметки 60 очков.

Форвард «Тампы» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (4:3). 

В активе россиянина 61 (26+35) балл в 37 играх сезона. Кучеров лидирует в гонке бомбардиров и занимает 2-е место в гонке снайперов. 

Сегодня Никита (25:05 – 4-й матч с 25+ минутами в этом сезоне, 4:51 – в большинстве, «0») отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов – 1:2. 

9 комментариев
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Никита голам радоваться начал, а то иной раз реагировал так, что непонятно он шайбу забросил или Тампа вообще пропустила. :)
Ну а пас Хедмана - конфетный!
С новым годом, друзья!
+8
-1
+7
Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) :
1) Стэмкос - 1093 ( 530 + 563 ) - 1038 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 790 ( 302 + 488 ) - 681 матч.
+6
-1
+5
Ближайшему по очкам в Тампе уже везет 22 очка
+3
-1
+2
С почином в новом году!
+2
-1
+1
Идет по графику 133 (56+77) очков за сезон.
+1
-1
0
4 матча от Макдэвида...преимущетсво 13 очков,но хотелось бы побольше. Главное,не сбавлять
+1
-1
0
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