Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и 1-м в сезоне НХЛ достиг отметки 60 очков. У него 26+35 в 37 матчах

Никита Кучеров набрал 1+1 с «Монреалем» и 1-м в сезоне достиг отметки 60 очков.

Форвард « » был признан второй звездой матча регулярного чемпионата с «Канадиенс» (4:3).

В активе россиянина 61 (26+35) балл в 37 играх сезона. Кучеров лидирует в гонке бомбардиров и занимает 2-е место в гонке снайперов.

Сегодня Никита (25:05 – 4-й матч с 25+ минутами в этом сезоне, 4:51 – в большинстве, «0») отметился 3 бросками в створ и 1 силовым приемом. Статистика потерь и перехватов – 1:2.