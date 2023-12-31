«Торонто» поместил Самсонова на драфт отказов. Вратарь с зарплатой 3,55 млн долларов пропускает в среднем 3,94 шайбы за матч в сезоне НХЛ

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов выставлен «Торонто» на драфт отказов.

Российский голкипер может быть отправлен в АХЛ, если ни один из клубов лиги не заберет его из списка отказов в состав своей команды.

Илья Самсонов выставлен на драфт отказов после того, как отразил 15 из 21 броска в матче против «Коламбуса» (5:6 ОТ).

В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 игр в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.

Договор вратаря с кэпхитом 3,55 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона.

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22 комментария
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Очень крутой вратарь с очень крутыми проблемами психологического плана. Надеюсь, найдет свою команду. как это сделал Ничушкин
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-3
+21
Ответ Максим Седов
Да уж по молодежке был очень классным вратарем... Но с психологией надо что-то делать. По большому счету Торонто не его команда. Удачи в новом клубе.
Торонто – это вообще не про вратарей.
+15
-2
+13
Ответ lxUnder88
Ну типа Мартин с Уоллом сильнее на голову? Илья, конечно, не показывает достойную игру пока, но работу за океаном найти должен
Процент отражённых выше на ,050, GAA - ниже на 1, оба на 2,5млн$ дешевле. Все цифры за них
+13
-1
+12
в Детройт бы, вместо Хуссо) хотя бы в ближний пропускать перестали бы)
+8
-3
+5
Да уж по молодежке был очень классным вратарем... Но с психологией надо что-то делать. По большому счету Торонто не его команда. Удачи в новом клубе.
+4
0
+4
Все кто давал интервью Черкасам и всем другим, этот сезон проваливают
Кроме Барбаша..
+3
0
+3
Ответ lxUnder88
Ну типа Мартин с Уоллом сильнее на голову? Илья, конечно, не показывает достойную игру пока, но работу за океаном найти должен
Уолл по сезону точно сильнее, зарабатывая при этом всего 766к. Так что решение по Самсонову вполне логичное.
+4
-1
+3
Ответ Дороф
Торонто – это вообще не про вратарей.
Ну в свое время Кертис Джозеф очень хорошо в воротах Торонто стоял.
+4
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+3
Вообще Торонто повезёт, если его заберут. Разгрузят платёжку, поднимут Хильдеби из фарма, пока Уолл восстанавливается.
+2
0
+2
В прошлом сезоне тащил до травмы, потом уровень несколько упал
А в этом опять забил на хоккей
+1
0
+1
Надо забирать в Динамо, там нет вратаря. В кхл стеной будет)
+1
0
+1
Я думаю, его заберут. Кто - черт знает: но работу в НХЛ он еще найдет.

Про психологию - правда!
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Ну это напрашивалось. Делом времени было
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в Коламбус
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Ответ Максим Седов
Ну в свое время Кертис Джозеф очень хорошо в воротах Торонто стоял.
Андерсон тоже был норм
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