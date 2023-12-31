«Торонто» поместил Самсонова на драфт отказов. Вратарь с зарплатой 3,55 млн долларов пропускает в среднем 3,94 шайбы за матч в сезоне НХЛ
Илья Самсонов выставлен «Торонто» на драфт отказов.
Российский голкипер может быть отправлен в АХЛ, если ни один из клубов лиги не заберет его из списка отказов в состав своей команды.
Илья Самсонов выставлен на драфт отказов после того, как отразил 15 из 21 броска в матче против «Коламбуса» (5:6 ОТ).
В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 игр в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 3,94 шайбы и отражая 86,2% бросков.
Договор вратаря с кэпхитом 3,55 миллиона долларов рассчитан до завершения текущего сезона.
Кроме Барбаша..
А в этом опять забил на хоккей
Про психологию - правда!