Третьяк о праздновании Нового года в посольстве в Монреале: «Отмечали до четырех утра. Танцы, звенели бокалы, потому что с «Канадиенс» сыграли хорошо. А на следующий день – в баню»

Теги ЦСКА ФХР Монреаль Владислав Третьяк сборная СССР Бобби Халл Константин Локтев Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк вспомнил, как встречал Новый год в посольстве в Монреале.

– Как вы обычно встречаете Новый год?

– Когда я играл в хоккей, то 17 лет подряд не праздновал Новый год в Советском Союзе. Сначала выступал четыре года за молодежную сборную, которая собиралась в декабре. Потом, как вы помните, после турнира на приз «Известий» и первая, и вторая сборные СССР уезжали в Канаду или США. Один раз была поездка в Голландию на несколько матчей.

Обычно мы играли 31 декабря. Помните легендарный матч «Монреаль» – ЦСКА (3:3)? И только тогда я смог выпить шампанского. Потому что следующая игра была 9 января с «Бостоном». И вот тогда наш главный тренер Константин Локтев разрешил поехать в посольство в Монреале.

Там накрыли столы, были наши консулы, и мы отмечали до четырех утра. Танцы были, звенели бокалы, потому что с «Канадиенс» сыграли хороший матч. А на следующий день пошли в баню.

Вот тогда мы отпраздновали по‑человечески. А в остальное время были просто отели и хоккей. Помню, поехали в Японию на товарищеский матч с «Виннипег Джетс». 1977 год, еще туда Бобби Халл поехал. Мы там две выставочные игры провели, потом махнули в Америку.

Там нам организаторы поднесли стопочки сакэ. Но представляете, в сборной их у нас отобрали: «Завтра игра!» И мы смотрели, как гуляют канадцы. Они могли делать что хочешь.

А теперь я встречаю Новый год дома – на даче в Загорянке, со всей семьей, – сказал президент Федерации хоккея России.

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