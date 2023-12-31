Тренер «Вашингтона» об отмене гола Овечкина: «Оснований недостаточно, должны были засчитывать»

Теги судьи Вашингтон Нэшвилл Александр Овечкин НХЛ Ник Дауд Ярослав Аскаров Спенсер Карбери Хоккей

Главный тренер «Вашингтона» поставил под сомнение справедливость отмены гола.

Нападающий Александр Овечкин совершил точный бросок в конце 3-го периода матча регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:3 Б). После просмотра повтора судья отменил взятие ворот, посчитав, что форвард «Кэпиталс» Ник Дауд помешал вратарю соперника Ярославу Аскарову

«Мое личное мнение: оснований для отмены гола недостаточно. В этом и заключается сложность: когда гол отменяют, все должно быть предельно очевидно. Именно так нам объяснили в лиге. Достаточно ли оснований в данной ситуации, учитывая это? Спорно.

Как по мне, гол должны были засчитать», – сказал Спенсер Карбери.

Предновогодние чудеса: Овечкин забросил «Нэшвиллу» две (одну отменили), а у Аскарова – первая победа в карьере!

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий