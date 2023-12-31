Тренер «Вашингтона» об отмене гола Овечкина: «Оснований недостаточно, должны были засчитывать»

Главный тренер «Вашингтона» поставил под сомнение справедливость отмены гола.

Нападающий Александр Овечкин совершил точный бросок в конце 3-го периода матча регулярного чемпионата с « » (2:3 Б). После просмотра повтора судья отменил взятие ворот, посчитав, что форвард «Кэпиталс» помешал вратарю соперника .

«Мое личное мнение: оснований для отмены гола недостаточно. В этом и заключается сложность: когда гол отменяют, все должно быть предельно очевидно. Именно так нам объяснили в лиге. Достаточно ли оснований в данной ситуации, учитывая это? Спорно.

Как по мне, гол должны были засчитать», – сказал Спенсер Карбери.

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