Макдэвид провел 600 матчей в НХЛ. Он 5-й по очкам и 4-й по ассистам в истории лиги на таком отрезке
Коннор Макдэвид провел 600-й матч в НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» принял участие в игре с «Лос-Анджелесом» (3:2 Б) и отметился голом и результативной передачей.
Теперь на счету канадца 897 (316+581) очков. За первые 600 матчей в лиге больше набирали только четыре игрока: Уэйн Гретцки (1451), Марио Лемье (1215), Майк Босси (921) и Петер Штястны (901).
Также Макдэвид занимает четвертое место по количеству ассистов за первые 600 игр. Опередили его Гретцки (925), Лемье (721) и Бобби Орр (591).
Петер Штястны из зала Славы, а Пол ролевик пятидесятиочковик