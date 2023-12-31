Макдэвид провел 600 матчей в НХЛ. Он 5-й по очкам и 4-й по ассистам в истории лиги на таком отрезке

Коннор Макдэвид провел 600-й матч в НХЛ.

Нападающий « » принял участие в игре с « » (3:2 Б) и отметился голом и результативной передачей.

Теперь на счету канадца 897 (316+581) очков. За первые 600 матчей в лиге больше набирали только четыре игрока: (1451), (1215), Майк Босси (921) и Петер Штястны (901).

Также Макдэвид занимает четвертое место по количеству ассистов за первые 600 игр. Опередили его Гретцки (925), Лемье (721) и (591).