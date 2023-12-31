Макдэвид провел 600 матчей в НХЛ. Он 5-й по очкам и 4-й по ассистам в истории лиги на таком отрезке

Теги Эдмонтон Лос-Анджелес Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Петер Штястны Бобби Орр Майк Босси Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид провел 600-й матч в НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» принял участие в игре с «Лос-Анджелесом» (3:2 Б) и отметился голом и результативной передачей.

Теперь на счету канадца 897 (316+581) очков. За первые 600 матчей в лиге больше набирали только четыре игрока: Уэйн Гретцки (1451), Марио Лемье (1215), Майк Босси (921) и Петер Штястны (901).

Также Макдэвид занимает четвертое место по количеству ассистов за первые 600 игр. Опередили его Гретцки (925), Лемье (721) и Бобби Орр (591).

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14 комментариев
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Не того Штястны прикрепили))) и написали тоже не того)
Петер Штястны из зала Славы, а Пол ролевик пятидесятиочковик
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В неплохой компании МакДи. 99ый конечно что-то запредельное по цифрам
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+2
Ответ Сивуч
Когда редакция уже начнет пинать своих подопечных за использование слова "ассист"?
Тогда, когда перестанут клепать заголовки наподобие «Монако Головина», «Аль-Наср Роналду» и т.д. То есть, никогда 🤣
+2
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Мощно!
+1
0
+1
Заслуги отца приписали сыну? Или они ему по наследству отошли?
+1
0
+1
Ответ upuckuH
Не того Штястны прикрепили))) и написали тоже не того) Петер Штястны из зала Славы, а Пол ролевик пятидесятиочковик
Точно, спасибо.
+1
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+1
Ответ Дима Миронов
а по голам?
Ну Дэлчев же 🤬🙈
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Ответ Сивуч
Когда редакция уже начнет пинать своих подопечных за использование слова "ассист"?
В 1998 году
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Ответ Сивуч
Ну, тогда имеет смысл напомнить и администрации и редакторами и тем, кто клепает такие вот новости. С этого года существует федеральный закон ФЗ-52 о защите русского языка, в котором для дурачков прописано, что если есть русское слово, аналогичное импортному, то подлежит к употреблению русское слово. Я не понимаю, некоторые совсем под американцев клалутся, печатая "ассист? Русское слово" передача". Либо тот же "пас". Ваши" ассиситы" уже реально глаза режут.
Давно "пас" стало русским словом?
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Ответ legenda mma
такими темпами Макдэвид обгонит гретцки и овечкина по годам в НХЛ
да нет наверное
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