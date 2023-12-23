Макдэвид упустил шанс забить в пустые ворота в концовке матча с «Рейнджерс». Он не попал в створ с острого угла

Теги Рейнджерс Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид упустил шанс забить в пустые ворота в матче с «Рейнджерс».

Капитан «Эдмонтона» не попал в створ с острого угла за 47 секунд до конца 3-го периода регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (4:3). 

В активе 26-летнего канадца в этом матче результативная передача. Он занимает текущее 4-е место в гонке бомбардиров лиги с 44 (12+32) очками в 29 играх. 

Игровой момент – с 8:49

11 комментариев
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Ответ Фанат Ференцвароша
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говори прямо, даже в пустые зашакалить не смог
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Только вчера на канале Fox Hockey было видео "ТОП ПРОМАХОВ ПО ПУСТЫМ ВОРОТАМ". И среди них был тот промах от МакДэвида. И ведущий говорит "Кажется такое уже никогда в карьере канадца не повторится"
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Обыграли лидера на выезде , а Драз и Макдевид по нулям ) .Наконец то все стало ясно кто держит команду на дне .
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Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
Показалось, он хотел забить.
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Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
Патрик Штефан тоже, видимо, не хотел забивать в пустые, считая такие голы лишними и бесполезными.
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Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
и конечно же не Грецки😁, который бы просто объехал ворота и забросил очередную шайбу из своего офиса.
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Ответ Alex Rastrelli
Что сказал врач?
Комментарий удален модератором
Ответ Мистер Кафель
Комментарий удален модератором
Покайся пока не поздно, может пронесëт,но в твоем случае это не точно.
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Ответ Alex Rastrelli
Покайся пока не поздно, может пронесëт,но в твоем случае это не точно.
Ты священник что ли)))))))))))
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