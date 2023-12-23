Макдэвид упустил шанс забить в пустые ворота в концовке матча с «Рейнджерс». Он не попал в створ с острого угла
Коннор Макдэвид упустил шанс забить в пустые ворота в матче с «Рейнджерс».
Капитан «Эдмонтона» не попал в створ с острого угла за 47 секунд до конца 3-го периода регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (4:3).
В активе 26-летнего канадца в этом матче результативная передача. Он занимает текущее 4-е место в гонке бомбардиров лиги с 44 (12+32) очками в 29 играх.
Игровой момент – с 8:49