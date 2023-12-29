Альметкин об «Ак Барсе»: «Билялетдинов пытается исправить ситуацию, прикладывает все усилия. Какой тренер будет доволен, когда идет череда поражений?»

Всеволод Альметкин высказался о поражении от «Металлурга» (1:4).

– Может, перегорели? Давно не играли дома – и тут приехал лидер Востока.

– Много удалялись, это повлияло на исход.

– Хет-трик Вовченко бьет по психологии? С «-3» было тяжело вернуться?

– Мы все равно не бросали играть. Какой бы счет не был, надо стараться забивать.

– В СМИ пишут, что потерял нити с командой. Как микроклимат?

– Какой тренер будет доволен, когда идет череда поражений? Он пытается исправить ситуацию, прикладывает все усилия.

– Смотришь за в НХЛ? Удивлен?

– Он и в прошлом году показывал хороший хоккей, молодчик, – сказал защитник « » Всеволод Альметкин.