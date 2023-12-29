Альметкин об «Ак Барсе»: «Билялетдинов пытается исправить ситуацию, прикладывает все усилия. Какой тренер будет доволен, когда идет череда поражений?»

Теги Ак Барс Металлург Мг Зинэтула Билялетдинов КХЛ Даниил Вовченко Дмитрий Воронков Всеволод Альметкин Хоккей

Всеволод Альметкин высказался о поражении от «Металлурга» (1:4).

– Может, перегорели? Давно не играли дома – и тут приехал лидер Востока.

– Много удалялись, это повлияло на исход.

– Хет-трик Вовченко бьет по психологии? С «-3» было тяжело вернуться?

– Мы все равно не бросали играть. Какой бы счет не был, надо стараться забивать.

– В СМИ пишут, что Билялетдинов потерял нити с командой. Как микроклимат?

– Какой тренер будет доволен, когда идет череда поражений? Он пытается исправить ситуацию, прикладывает все усилия.

– Смотришь за Воронковым в НХЛ? Удивлен?

– Он и в прошлом году показывал хороший хоккей, молодчик, – сказал защитник «Ак Барса» Всеволод Альметкин.

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