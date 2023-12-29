Альметкин об «Ак Барсе»: «Билялетдинов пытается исправить ситуацию, прикладывает все усилия. Какой тренер будет доволен, когда идет череда поражений?»
Всеволод Альметкин высказался о поражении от «Металлурга» (1:4).
– Может, перегорели? Давно не играли дома – и тут приехал лидер Востока.
– Много удалялись, это повлияло на исход.
– Хет-трик Вовченко бьет по психологии? С «-3» было тяжело вернуться?
– Мы все равно не бросали играть. Какой бы счет не был, надо стараться забивать.
– В СМИ пишут, что Билялетдинов потерял нити с командой. Как микроклимат?
– Какой тренер будет доволен, когда идет череда поражений? Он пытается исправить ситуацию, прикладывает все усилия.
– Смотришь за Воронковым в НХЛ? Удивлен?
– Он и в прошлом году показывал хороший хоккей, молодчик, – сказал защитник «Ак Барса» Всеволод Альметкин.