Никита Филатов: «Не удивлюсь, если «Ак Барс» вылетит в первом раунде. У Казани нет игры на протяжении продолжительного периода времени»

Никита Филатов прокомментировал выступление «Ак Барса».

Команда тренера проиграла 5 из 6 последних матчей и идет на седьмом месте в таблице Востока.

«Мне кажется, ничего нового с « » не происходит. Просто из-за того, что в команде есть определенное количество звездных имен, все ожидают от Казани большего. Но на протяжении достаточно продолжительного периода времени у нее .

Меня не удивляет то, что их «Металлург» обыграл. Этого и стоило ожидать. Я вообще не удивлюсь, если «Ак Барс» вылетит в первом раунде», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.