Никита Филатов: «Не удивлюсь, если «Ак Барс» вылетит в первом раунде. У Казани нет игры на протяжении продолжительного периода времени»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Никита Филатов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Никита Филатов прокомментировал выступление «Ак Барса».

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова проиграла 5 из 6 последних матчей и идет на седьмом месте в таблице Востока.

«Мне кажется, ничего нового с «Ак Барсом» не происходит. Просто из-за того, что в команде есть определенное количество звездных имен, все ожидают от Казани большего. Но на протяжении достаточно продолжительного периода времени у нее .

Меня не удивляет то, что их «Металлург» обыграл. Этого и стоило ожидать. Я вообще не удивлюсь, если «Ак Барс» вылетит в первом раунде», – сказал бывший нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Филатов.

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2 комментария
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Филатов - это человек, спустивший свою карьеру в унитаз? Теперь он экспертным мнением делится?
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Очередной "эксперт", чьё мнение всем очень важно... Многие понимают, что АБ в регулярке и в ПО, это разные команды
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