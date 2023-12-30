Самсонов после 6 шайб от «Коламбуса»: «Последние 3 матча мне не везло. Легко опустить голову и грустить, но мне нужно продолжать работать. Возможно, удача вернется в следующей игре»

Теги Торонто Коламбус НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов высказался после поражения от «Коламбуса» (5:6 ОТ).

Вратарь «Торонто» отразил 15 бросков из 21. Илья Самсонов пропустил 6 шайб второй раз в нынешнем сезоне.

В 15 матчах у него 5 побед при 86,2% сэйвов и коэффициенте надежности 3,94. 

«Трудная игра для меня. Последние три матча мне не очень везло.

Легко опустить голову, просто плакать и грустить. Но мне нужно продолжать работать, и, возможно, в следующей игре, может быть, в следующих трех играх удача вернется», – сказал вратарь «Торонто» Илья Самсонов.

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4 комментария
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Ответ kobold
Следующая игра будет не за ТМЛ.
Торонто МарЛис)
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Вобщем всем бросать в штангу....и будет у Ильи удача
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Как мертвец еще в НХЛ держится - непонятно 🤦🏼‍♂️

Просто дно, уровня вхл
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