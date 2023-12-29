Гендиректор «Нефтехимика»: «Леонтьев – один из самых сильных тренеров КХЛ. У нас нет финансовых излишеств, поэтому мы рабоче-крестьянская команда»

Гендиректор «Нефтехимика» назвал Олега Леонтьева одним из самых сильных тренеров КХЛ.

– По ходу сезона вы продлили соглашение с главным тренером Олегом Леонтьевым на три года. Такие длинные контракты для КХЛ редкость. Почему решились на такой шаг?

– Стратегия клуба строится на долгосрочном сотрудничестве. С «Ижсталью» у нас три года соглашения о сотрудничестве, с Олегом Юрьевичем тоже контракт на три года и также делаем по возможности с игроками. Это позволяет формировать костяк команды и создает уверенность в будущем.

Для главного тренера очень важна такая стабильность. Он строит свою работу не на год, а на два или три. Важно это и для игроков, которые при переходе заранее знают, кто будет возглавлять команду.

Также Леонтьев – это сильный тренер для команды без звезд. У нас нет финансовых излишеств, поэтому у нас, по-хорошему, рабоче-крестьянская команда.

Мы берем своей дисциплиной, желанием, неуступчивостью и хорошей спортивной дерзостью. Поэтому мы наравне играем с лидерами чемпионата.

Олег Юрьевич – не возрастной тренер с высокими спортивными амбициями. Он многого добился как игрок, а теперь хочет многого добиться, как тренер.

Поэтому у нас совпадают цели, подходы, понимание общечеловеческих ценностей: честность, трудолюбие и поддержка. Мы видим, что можем добиться многого, работая с ним. Ему тоже комфортно работать в нашем клубе.

– В чем главная сила Леонтьева?

– Если коротко, то он настоящий профессионал, честный и трудолюбивый специалист.

– Он больше силен как мотиватор или как тактик?

– Не могу выделить одну из составляющих. Он лично определяет формат тренировок, тактику на каждую игру, лично мотивирует ребят на матчи. У него сильные лидерские качества.

– Леонтьев – один из самых перспективных тренеров КХЛ?

– Я бы сказал, что он уже сейчас один из самых сильных тренеров в КХЛ.

– Недавно Леонтьев сказал, что будь у клуба бюджет в 70 процентов от потолка зарплат, то «Нефтехимик» дошел бы до финала. Согласны ли вы с его мнением?

– Тут очень важно не цепляться к цифрам, а понять нашу философию.

У нас есть хороший и недорогой костяк. Его нужно точечно усилить, и мы получим качественно новый и высокий спортивный результат, – сказал генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.