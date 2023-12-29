Сопин об аренде Буруянова в «Нефтехимик»: «Это просьба коллег из питерского «Динамо». Они просили усилить их вратарскую бригаду»
Алексей Сопин объяснил, почему Никита Буруянов отдан в аренду в «Нефтехимик».
Голкипер Ярослав Озолин перейдет в петербуржское «Динамо».
«Это была больше просьба со стороны наших коллег из санкт-петербургского «Динамо». Они просили усилить их вратарскую бригаду, а «Нефтехимик» попросил Буруянова.
Думаю, что Никите сейчас будет полезнее до конца сезона поиграть в команде КХЛ, чем ждать какой-то мифической возможности.
У нас есть еще ребята – Яковлев, Косолапов. А Никита пока пусть набирается опыта в Нижнекамске», – сказал генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.