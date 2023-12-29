Гендиректор «Нефтехимика»: «Ак Барс» попросил отдать им Хайруллина, потому что «нужен»! Что это такое? Мы не фарм-клуб, не «младший брат», а самодостаточный клуб КХЛ»

Гендиректор «Нефтехимика» рассказал, как «Ак Барс» хотел приобрести Хайруллина.

– В мае 2021 года «Ак Барс» был готов дать Порядину – он на тот момент был в статусе ограниченно свободного агента – чуть больше, чем предлагали мы. «Нефтехимик» повторил предложение и оставил игрока. Это право нашего клуба, согласно регламенту КХЛ.

С Хайруллиным была интересная история. В декабре 2021 года «Ак Барс» у нас попросил отдать этого игрока, объясняя тем, что он им… «нужен»!

При этом мы в тот момент вели борьбу за попадание в плей-офф. Что это за «нужен» такое? Мы не фарм-клуб «Ак Барса», не «младший брат», а самодостаточный клуб КХЛ со своими задачами и амбициями.

Да, мы готовы сотрудничать с «Ак Барсом», рады, когда наши воспитанники играют в родной республике – вопросов нет.

Но это сотрудничество возможно только на условиях, которые как минимум не будут уступать тем, что мы получаем от других клубов лиги. И точно не в ущерб интересам «Нефтехимика».

– У «Нефтехимика» есть запрет на обмен с «Ак Барсом»?

– Запрета нет и никогда не было.

– То есть в случае хорошего и выгодного предложения вы готовы отправить своего игрока в Казань?

– Конечно. Это нормально, что клубу из небольшого города приходится сталкиваться с гигантами в борьбе за тренеров, игроков и просто за выживание.

Наша философия четко выстроена, начиная от детского хоккея и заканчивая взрослым. По моему мнению, «Нефтехимик» – это лучший клуб для игрока, который хочет вырасти до уровня КХЛ.

Когда мы видим, что не можем удержать хоккеиста, мы не делаем никаких запретов и не ломаем ему карьеру. Поэтому к нам стремятся многие молодые хоккеисты, – сказал генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.