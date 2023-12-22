Маккиннон набрал 4+1 с «Оттавой», сделав 1-й покер в НХЛ. Он набрал очки в 17-й игре подряд и забил 300-й гол в лиге
Нэтан Маккиннон набрал 4+1 с «Оттавой», сделав 1-й покер в НХЛ.
Форвард «Колорадо» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (6:4).
В активе 28-летнего канадца 53 (18+35) очка в 33 играх. Он занимает 2-е место в гонке бомбардиров.
За карьеру у Маккиннона 812 (302+510) очков в 742 играх. Он стал 5-м игроком в истории франшизы «Эвеланш» (с учетом достижений «Квебека»), достигшим отметки 300 шайб.
Выше идут Джо Сакик (625 голов в 1378 играх), Мишель Гуле (456 в 813), Петер Штястны (380 в 737) и Милан Гейдук (375 в 1020).
Маккиннон стал 1-м игроком франшизы с 4+ шайбами за матч после переезда команды в Денвер. В составе «Нордикс» 2 игрока забрасывали по 5 шайб (Матс Сундин и Майк Риччи), еще 3 – по 4 (Петер Штястны – дважды, Мишель Гуле – дважды, Джо Сакик).
Текущая результативная серия Нэтана достигла 17 матчей (33 очка на отрезке, 12+21). Это 5-й результат в истории франшизы.
Более продолжительные серии выдавали Матс Сундин (1992/93, 30 игр), Пол Штястны (2006/07, 20) и Петер Штястны (1983/84, 19 и 1981/82, 18).