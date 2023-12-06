Алексей Ковалев: «Я сразу сказал штабу «Спартака»: «Если нужно, я готов выйти и сыграть». На всякий случай держу себя в форме»

Теги Спартак Яромир Ягр Алексей Ковалев КХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Ковалев рассказал, готов ли он сыграть за «Спартак» при необходимости.

Ранее московский клуб объявил о о подписании 40-летнего Ильи Ковальчука. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона.

– У вас не возникло мысли: «А может, и мне вернуться?»

– Да я-то в принципе всегда готовлюсь. И сразу сказал тренерскому штабу: «Если нужно, я готов выйти и сыграть». На всякий случай держу себя в форме.

– 50 лет всего, в этом возрасте Яромир Ягр играет.

 – По поводу сыграть – думаю, мои времена прошли. И у Ягра не было столько травм, как у меня. Если бы не это, я бы сейчас спокойно играл. Но все-таки мои дни закончились, – сказал тренер нападающих «Спартака». 

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4 комментария
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Вот выйдет чудо тройка Спартака : Ковальчук, Жамнов, Ковалев!
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Главное что бы Ротенберг не вздумал сыграть)))
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Обедни бы не испортил
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Уверен Ларионов тоже бы смог
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