Павелски вышел на 3-е место среди уроженцев США по очкам в плей-офф НХЛ (139), обогнав Кэйна. До рекорда Модано – 7 баллов

Теги рейтинги Кубок Стэнли Даллас Крис Челиос Майк Модано Джо Павелски НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Джо Павелски вышел на 3-е место среди уроженцев США по очкам в плей-офф НХЛ (139).

Форвард «Далласа» отметился результативной передачей в 5-м матче финала Запада с «Вегасом» (4:2, 2-3). 

В его активе стало 139 (73+66) очков в 181 матче в плей-офф НХЛ за карьеру.

Он вышел на чистое 3-е место среди уроженцев США, опередив Патрика Кэйна, у которого 138 (53+85) очков в 143 играх. 

Выше идут Майк Модано (146 очков в 188 играх, 58+88) и Крис Челиос (144 в 266, 31+113). 

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1 комментарий

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Maxim Shumov
Печально, что Джо ни разу не брал чашку, хотя играл в двух финалах
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