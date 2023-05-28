Павелски вышел на 3-е место среди уроженцев США по очкам в плей-офф НХЛ (139), обогнав Кэйна. До рекорда Модано – 7 баллов
Джо Павелски вышел на 3-е место среди уроженцев США по очкам в плей-офф НХЛ (139).
Форвард «Далласа» отметился результативной передачей в 5-м матче финала Запада с «Вегасом» (4:2, 2-3).
В его активе стало 139 (73+66) очков в 181 матче в плей-офф НХЛ за карьеру.
Он вышел на чистое 3-е место среди уроженцев США, опередив Патрика Кэйна, у которого 138 (53+85) очков в 143 играх.
Выше идут Майк Модано (146 очков в 188 играх, 58+88) и Крис Челиос (144 в 266, 31+113).
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