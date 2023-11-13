Павелски вышел на 9-е место среди уроженцев США по очкам в НХЛ (1014), обогнав Лафонтена

Джо Павелски вышел на 9-е место среди уроженцев США по очкам в НХЛ (1014).

39-летний нападающий « » забросил шайбу в игре регулярного чемпионата с «Миннесотой» (8:3).

В его активе стало 13 (6+7) очков в 14 играх.

набрал 1014 (455+559) очков в 1264 матчах за карьеру и обошел (1013 очков в 865 играх, 468+545).

На 8-м месте среди уроженцев США идет Брайан Лич (1028 очков в 1205 играх).

В топ-7 входят Майк Модано (1374 в 1499), (1237 в 1180), Фил Хаусли (1232 в 1495), Джереми Реник (1216 в 1363), Кит Ткачак (1065 в 1201), Джо Маллен (1063 в 1062) и Даг Уэйт (1033 в 1238).