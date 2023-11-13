Павелски вышел на 9-е место среди уроженцев США по очкам в НХЛ (1014), обогнав Лафонтена

Теги рейтинги Даллас Кит Ткачак Даг Уэйт Майк Модано Джереми Реник Джо Павелски НХЛ Патрик Кэйн Фил Хаусли Джо Маллен Пэт Лафонтен Хоккей

Джо Павелски вышел на 9-е место среди уроженцев США по очкам в НХЛ (1014).

39-летний нападающий «Далласа» забросил шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (8:3). 

В его активе стало 13 (6+7) очков в 14 играх. 

Павелски набрал 1014 (455+559) очков в 1264 матчах за карьеру и обошел Пэта Лафонтена (1013 очков в 865 играх, 468+545). 

На 8-м месте среди уроженцев США идет Брайан Лич (1028 очков в 1205 играх). 

В топ-7 входят Майк Модано (1374 в 1499), Патрик Кэйн (1237 в 1180), Фил Хаусли (1232 в 1495), Джереми Реник (1216 в 1363), Кит Ткачак (1065 в 1201), Джо Маллен (1063 в 1062) и Даг Уэйт (1033 в 1238). 

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9 комментариев

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TR31HK
Молодец большой, старше Ови, и вместе идут в историю!!! Здоровья Павс и результативной игры!!! И по остальным, Патрикей может Модано обогнать
+3
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Александр Балабанов
Ответ Alexandr Bychkov
Уроженцев) Иные ассоциации это слово вызывает, нежели чем -граждане США
Зато нет вопросов про Троттье и Халла.
+2
0
+2
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Direct free kick
Обогнал игрока, закончившего в 33
+3
-2
+1
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Booligan
Лафонтен был бы первым, если бы не сотрясы
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curdboy
Интересно, если у Далласа не получится в этом году, Джо пойдёт искать места на минималках в других конетндерах?)
0
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87mores
Ответ Alexandr Bychkov
Уроженцев) Иные ассоциации это слово вызывает, нежели чем -граждане США
Иначе тут бы был, например, Могильный
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nupor
Ответ Direct free kick
Обогнал игрока, закончившего в 33
Ну слушай, там человек весь в травмах был. За то посмотри какой у Пэта коэффициент очка в игру, и какой у Джо.
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